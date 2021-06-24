Украинский фильм о трагедии в Бабьем Яру покажут в Каннах Bild: Европейские спецслужбы увидели в действиях России «серьезную угрозу» для предстоящих выборов в бундестаг » Фигура 56-летней Брук Шилдс в бикини восхитила поклонников Американская модель и актриса Брук Шилдс привлекла внимание папарацци во время отдыха на пляже. Фотографии публикует издание The Sun. 56-летнюю манекенщицу засняли вместе с ее дочерьми, 18-летней Роуэн (Rowan) и 15-летней Гриер (Grier), в городе Хэмптон. На размещенных кадрах они позируют в океане в купальниках бренда Aerie с одинаковым принтом в клетку и оранжевых шляпах. Шилдс сфотографировали в бикини, который состоит из топа-бандо с закрытыми плечами и плавок с завышенной линией талии. Согласно материалу, стоимость купального костюма модели на официальном сайте марки составляет 55 долларов . Поклонники восхитились фигурой знаменитости в комментариях в Instagram. «Красивые девочки», «Какая шикарная фигура», «Красотки», «Самые красивые девушки!», «Замечательные кадры», — высказывались поклонники.