«Это было невероятно»: Энистон впервые прокомментировала отношения с Питтом

В далеком 2000 году личная жизнь Дженнифер Энистон и Брэда Питта не сходила с первых страниц журналов. СМИ смаковали каждую пикантную подробность их брака. Громкий развод пары из-за измены Питта в 2005 году не обсуждал только ленивый.

Энистон тяжело переживала разрыв с главным красавчиком Голливуда и не скрывала своей антипатии к Анджелине Джоли. Долгое время Дженнифер и Брэд старались не пересекаться ни на светских мероприятиях, ни на красных дорожках.

О примирении фанаты пары заговорили после скандального развода Питта с Джоли. Тогда Энистон, по словам инсайдеров, назвала это кармой. Вскоре в Сети стали появляться снимки мило беседующих Брэда и Джен. Поклонники стали надеяться на воссоединение звезд.

Еще одним поводом для домыслов стала совместная работа Энистон и Питта над пьесой «Беспечные времена в «Риджмонт Хай»».

Впервые за несколько лет интриг и слухов актриса решила расставить все точки над i.

«Это было невероятно весело. Брэд и я — приятели, мы просто друзья. И мы разговариваем, в этом нет ничего странного, за исключением всех, кто, вероятно, смотрел это и хотел, чтобы между нами что-то было, или предполагалось, что будет», — цитирует звезду портал E!

Источник фото: Legion-Media