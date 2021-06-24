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ЕС официально принял секторальные санкции против Белоруссии

ЕС официально принял экономические секторальные санкции против Белоруссии. Об этом говорится на сайте Европейского совета.

Отмечается, что объединение уже ввело санкции против 166 физических и 15 юридических лиц. Согласно принятым мерам, ЕС ограничивает доступ Белоруссии на свои финансовые рынки, вводит ограничения на торговлю нефтепродуктами и калийными удобрениями, а также табачными изделиями.

Объединение также запретит передачу технологий и оборудования для прослушки и перехвата интернет- и телефонных коммуникаций, передачу товаров и технологий военного и двойного назначения, услуги страхования для властей республики.

Европейский инвестиционный банк остановит выплаты по любым проектам в белорусском госсекторе. Члены ЕС должны будут сократить участие в банках развития страны.

24 июня, 2021 | Category: Мир, Новости
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