Дроны научились находить людей по крику

Институт связи, обработки информации и эргономики Фраунгофера создал прототип акустической системы для дронов, чтобы находить людей по крику и другим импульсивным звукам. Она должна помочь спасателям быстро определять местонахождение пострадавших в стихийных бедствиях. Как сообщает акустическое сообщество Америки, систему уже успешно испытали в полевых экспериментах.

Дроны спасают людей уже несколько лет: ищут альпинистов в трещинах, доставляют спасательные плоты серферам и тушат пожары. Пока Вашингтонский университет предлагает концепцию беспилотников, которые будут находить выживших в бедствиях по запаху, Aerospace Corporation учит их распознавать собак и делиться их местонахождением со спасателями.

Теперь Институт связи, обработки информации и эргономики Фраунгофера создал прототип акустической системы для дронов, которая находит людей по крику и другим импульсивным звукам. Она должна помочь спасателям быстро определять местонахождение потенциальных жертв бедствий с помощью множества микрофонов на основе микроэлектромеханических матриц, одного конденсаторного микрофона с большим радиочастотным спектром и технологии формирования направленного сигнала.

Чтобы система отличала человеческие крики от звуков природы, таких как зов животных или ветер, инженеры создали базу «импульсивных» шумов. Они записали звуки, которые могут свидетельствовать о людях в беде, проанализировали частоту каждого из них, и нашли общие черты. Потом базу использовали для тренировки системы.

Систему уже успешно испытали в полевых экспериментах. Она определила местонахождение кричащего за несколько секунд после того, как засекла звук. В каком диапазоне система слышит крики сейчас, не уточняется, но предполагается, что в конечном итоге он составит сотни метров.