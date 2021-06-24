Бритни Спирс в суде потребовала освободить ее от опекунства отца

В судебном заседании, проходящем в Лос-Анджелесе, певица приняла участие по телефону. Она выступила с двадцатиминутным заявлением о том, что хочет вернуть себе права. «Я пережила травму и хочу вернуть себе свою жизнь», — заявила Бритни Спирс.

По ее словам, на нее наложили опекунство без проверок, и оно приносит ей больше вреда, чем пользы, поскольку отец контролирует ее «на 100 000%». Певица подчеркнула, что хочет выйти замуж за своего возлюбленного Сэма Асгари и завести ребенка, но опекунство не дает ей такой возможности.

Во время слушания исполнительницу поддерживали фанаты, которые собрались у здания суда с плакатами «Немедленно освободи Бритни!» и «Убирайся из жизни Бритни!» Ранее фанаты певицы создали движение #FreeBritney, найдя в фотографиях, которыми Спирс делилась в соцсетях, призывы о помощи, и потребовали пересмотра ее дела.

Бритни Спирс находится под опекунством своего отца Джейми Спирса с 2008 года по решению суда. Тогда она была госпитализирована из-за опасений за ее психическое здоровье после развода с Кевином Федерлайном и борьбы за опеку над их двумя детьми. После этого певица не контролировала свою жизнь и финансы, хотя продолжала давать концерты и получать прибыль.