Боевик «Никто» получит продолжение

Режиссер Илья Найшуллер уже работает над сиквелом хитового боевика «Никто» с участием Боба Оденкерка, сообщает сайт Joblo.

Сценарий снова пишет Дерек Колстад, известный по «Джону Уику». Российский клипмейкер Найшуллер, также известный по экшену «Хардкор», вернется в режиссерское кресло. По его словам, звезда сериала «Лучше звоните Солу» Боб Оденкерк вернется в роли Хутча (тихого и скромного семьянина, у которого однажды срывает крышу), а актриса Конни Нильсен вновь изобразит жену главного героя, причем на этот раз ее партия будет более существенной и более активной.

Прокатный успех оригинальному фильму подпортила пандемия, но все равно картина однозначно пришлась по вкусу и публике, и критикам, так что анонсирование сиквела нисколько неудивительно. При этом студия Universal пока что не объявляла о производстве продолжения официально.