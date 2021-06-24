Белоснежку в новой экранизации Disney сыграет афро-американка

Кажется, нас ждет настоящий бум киноремейков классической диснеевской анимации! Сейчас уже идут съемки фильма, в основу которого легла история Русалочки, ну а теперь стали известны и некоторые подробности грядущей экранизации «Белоснежки». Главная роль досталась 20-летней Рэйчел Зеглер, американке с колумбийско-польскими корнями.

Свою кинокарьеру Зеглер только начинает, но весьма успешно! В возрасте 16 лет она сумела пройти открытый кастинг на роль Марии в новой экранизации «Вестсайдской истории», режиссером которой стал Стивен Спилберг. Актриса обошла 30 тысяч претенденток! Премьера этого фильма запланирована на конец года.

В этом году Зеглер также получила еще один выгодный контракт: в феврале было объявлено, что она присоединится к съемочной команде продолжения супергеройского фильма по мотивам комикса DC «Шазам».

Режиссером новой экранизации «Белоснежки» станет Марк Уэбб. За музыку в фильме будут отвечать Бендж Пасек и Джастин Пол — удостоенные «Оскара» и «Тони» композиторы стоят за оригинальным саундтреком «Ла-Ла Ленда» и «Величайшего шоумена». Ожидается, что съемки начнутся в 2022 году.

Необычайные вокальные данные Рэйчел — это только часть ее таланта. Ее внутренняя сила, интеллект и оптимизм станут неотъемлемой частью того, чтобы заново открыть для себя эту классическую сказку Диснея, — сказал Уэбб.