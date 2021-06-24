Анджелина Джоли поразила фанатов безупречным образом

Анджелина Джоли обладает безупречным вкусом. Ее появление на красных дорожках всегда вызывает бурю эмоций. Но вот в обычной жизни звезда старается не выделяться, поэтому для поклонников Джоли стало сюрпризом, что для ужина со своими детьми актриса выбрала элегантное платье белоснежного цвета.

Джоли подловили папарацци, когда она с Захарой и Паксом выходила из ресторана Baltaire в Лос-Анджелесе. Образ Анджелины был продуман до мелочей. Балетки нежного цвета, классическое пальто, изумрудная защитная маска, а главное никаких вызывающих деталей.

Актриса не только является главным секс-символом Голливуда, но и послом доброй воли ООН. На этой неделе Джоли приехала в Африку, чтобы оказать помощь беженцам. В государство Буркина-Фасо приезжают жители из родных поселений из-за постоянных атак террористических группировок.

Съемки в фильме «Лара Крофт: Расхитительница гробниц», которые проходили в Камбодже, подтолкнули актрису в гуманитарной деятельности. Джоли признается, что без благотворительности ее жизнь была бы пустой.

Источник фото: Legion-Media