Ніхто не завадить флоту Британії проходити біля берегів Криму: заява міністра оборони країни Меркель предложила перезагрузку отношений с Россией, расколов ЕС » Джон Макафи: человек и антивирус Джон Макафи — пионер криптобезопасности, миллионер и криптоэнтузиаст. А еще наркоман и возможно международный преступник. Владелец частной армии в Белизе, набранной из походимцев и проституток.

Начав карьеру полвека назад, он до последнего будоражил общественность своими выходками, а рынки — смелыми прогнозами. Что двигало этим непростым человеком? Нонконформизм, алчность, честолюбие, жажда внимания, паранойя? Мы пройдемся по цветастому послужному списку Макафи, а выводы ты сделаешь сам. INFO В связи со смертью Джона Макафи мы решили сделать статью о его биографии открытой для чтения без платной подписки. Мы также писали про обвинения в мошенничестве, из-за которых Макафи был арестован и провел 8 месяцев в тюрьме в Испании перед своей кончиной. Джон Макафи: человек и антивирус Макафи родился в живописном местечке Форест-оф-Дин британского графства Глостершир в год окончания Второй мировой войны. Вскоре семья переехала в США, штат Виргиния. Отец, работавший геодезистом, страдал алкоголизмом. Джону было пятнадцать лет, когда отец покончил с собой. Во многих интервью Макафи говорил, что каждое утро просыпается с этим фактом. «Если ты помнишь шестидесятые — тебя в них не было» — гласит старая американская присказка. Оставим за кадром, как Джон Макафи провел «лето любви» с «Марией и Хуаной». В конце шестидесятых Макафи работает в компании, кодирующей перфокарты. Здесь он обучается основам программирования. В железнодорожной компании Missouri Pacific Railroad на новейшем мейнфрейме IBM он настраивает расписание движения поездов, параллельно употребляя тяжелые психоделики. Пришлось уволиться, чтобы не пустить поезда под откос. Макафи переезжает в Кремниевую долину в начале семидесятых. Работает программистом в одной из лабораторий NASA, проектировщиком программного обеспечения в компании UNIVAC, архитектором операционных систем в Xerox, консультантом по программному обеспечению в Computer Sciences Corporation и Booz Allen Hamilton. В качестве допинга Макафи использует традиционный шотландский виски и набирающий популярность кокаин. Восьмидесятые, начало информационной эры. Джону Макафи уже тридцать пять, и он решил подзавязать с наркотиками. По легенде, во время работы в аэрокосмической компании Lockheed наш герой знакомится с первым компьютерным вирусом для MS-DOS — Brain, разработанным братьями Амжадом и Базитом Алви из Пакистана. Программа должна была наказать местных пиратов, ворующих ПО у их фирмы. Неожиданно для всех Brain вышел за границы Пакистана, и заражения начались по всему миру. Летом 1987-го только в США вирус подхватили восемнадцать тысяч компьютеров. Я неплохо разбираюсь в людях. Почему появляются граффити на стенах? Людям нравится портить вещи. Хакеры будут всегда. Это вдохновило Макафи открыть антивирусную компанию — McAfee Associates. Распространять софт по модели shareware — тоже его идея. К концу восьмидесятых компания, первоначально базирующаяся в его собственном доме, приносит Макафи пять миллионов вечно мертвых президентов в год. Его антивирусные программы используют крупнейшие в мире предприятия, но его компании все еще нет в их числе. В 1992 году он проводит свою первую масштабную пиар-акцию. С вирусом Michelangelo, угрожающим всему прогрессивному человечеству, Макафи нагнетает не хуже, чем Ванга с апокалипсисом. Шестого марта до пяти миллионов компьютеров могут быть уничтожены вирусом Микеланджело! Все мировые СМИ цитировали Джона Макафи, напряжение с каждым днем нарастало, но обещанная «бомба» так и не взорвалась. WWW Двадцать лет спустя сотрудники компании Sophos вспоминают, как это было. Единственным конкурентом компании Джона Макафи на американском рынке была Peter Norton Computing (в 1990 году поглощена Symantec), предлагавшая тогда некоммерческие продукты. McAfee Associates успешно выходит на биржу и становится многомиллиардным бизнесом. Спустя два года Макафи продает свои акции за сто миллионов долларов, красиво завершив свою первую большую игру. В результате множества слияний и поглощений McAfee наращивает обороты. В 2010 году пищевая цепочка доходит до такой акулы, как Intel: после продолжительных переговоров она выкупает акции McAfee за 7,68 миллиарда долларов. К тому моменту McAfee — уже вторая по доходности в мире антивирусная компания и занимает 7% от глобального рынка. Юристы новой дочки Intel даже пытаются в судебном порядке запретить Джону Макафи использовать собственную фамилию как бренд. В итоге стороны пришли к полюбовному соглашению, в соответствии с которым запрет касается только сферы информационной безопасности. Тем временем у подавляющего большинства юзеров McAfee вызывает стойкую ассоциацию с назойливой программой, которая по умолчанию устанавливается с десятитысячным обновлением браузерного плагина Adobe Flash Player. Макафи надоели письма с проклятиями, тем более к продукту он уже больше двадцати лет не имеет никакого отношения. Ответом стал дивный ролик «Как удалить антивирус Макафи». Обязательно посмотри, если еще не видел! Йога и аэротрекинг После продажи компании Джон Макафи пишет книги о йоге и занимается аэротрекингом. Макафи — автор целого направления так называемой реляционной йоги (это больше философское учение, чем техника, но вовсе не о базах данных, как ты мог подумать). На Amazon можно приобрести обучающие DVD гуру. В штатах Аризона и Нью-Мексико миллионер скупает шестьдесят гектаров земли под взлетные полосы, заправки и летную школу. Создает неформальное объединение «Небесные цыгане». Подробнее про аэротрекинг можешь почитать в статье «Популярной механики». Скажу только, что это синоним слов «адреналин» и «драйв», а ролики аэротрекеров идеально ложатся на Gogol Bordello. Была неделя, когда мы устроили «покатушки» для двухсот человек, включая одну 86-летнюю бабульку. Это был самый счастливый день в ее жизни! «Крутые пике» закончились трагически. 22-летний племянник Макафи Джоэль Битоу разбился во время полета на мотодельтаплане о скалы каньона Смерти. Вместе с ним погиб 61-летний пассажир Роберт Гилсон, семья которого впоследствии подала иск на пять миллионов долларов из-за того, что Макафи допустил недостаточно опытного Битоу к полетам. Роберт Гилсон был ветераном ВВС, который незадолго до присоединения к «Небесным цыганам» серьезно переболел менингитом и даже впадал в кому. Если бы у тебя было сто миллионов долларов, как бы ты ими распорядился? Промотал бы, как Макафи, или еще лучше!

Немедленно основал бы новую компанию. Деньги — это не цель, а средство

Постарался бы поумнее инвестировать и тратить осторожно

Оставил бы себе на жизнь, а остальное отдал бы на благотворительность Белиз Мировой финансовый кризис 2008-го в Соединенных Штатах ударил не только по стриптизершам, имеющим по две ипотеки. Почти все свое состояние потерял и Джон Макафи, инвестировавший в недвижимость по всей стране. Мессенджер PowWow, над которым он работал, продан дотком-инкубатору CMGI еще в 1999 году. INFO PowWow был во многом инновационным продуктом: поддерживал VoIP-телефонию, групповые чаты, протоколы популярных тогда AOL Instant Messenger (AIM) и MSN Messenger. Бывший программист и миллионер распродает активы и уезжает в Центральную Америку с амбициозной идеей лаборатории по производству натуральных антибиотиков QuorumEx. За основу было взято научное открытие мирового уровня — результаты исследования микробиологов Гринберга и Баслер о «чувстве кворума» у бактерий. Проект не был реализован. Вообще, все, что творилось в Белизе, похоже, так и останется в Белизе. Как бы сказал Шерлок Холмс, «чрезвычайно запутанная история». Существует несколько версий развития событий: редактора журнала Wired, охотника за цветастым сюжетом Джошуа Дэвиса, написавшего биографию Макафи John McAfee’s Last Stand, правительства и официальных лиц «пиратского» Белиза и самого Макафи. Сравнивать версии и выискивать правду будет излишне, так что пройдемся по хронологии событий, о которых известно доподлинно. 30 апреля 2012 года Макафи арестован в городе Ориндж-Уолк особым подразделением полиции Белиза по борьбе с организованной преступностью в связи с обвинениями в производстве лекарственных средств без лицензии и хранении незарегистрированного оружия. Обвинения были полностью сняты через несколько часов. «Хакер» писал об этом.

12 ноября 2012 года полиция Белиза начала поиски Макафи в связи с убийством его соседа, инженера на пенсии из Флориды Грегори Ваента Фолла.

Фолл найден мертвым с огнестрельным ранением в голову 11 ноября 2012 года в его доме на острове Амбергрис-Ки. Следов взлома полиция, приехавшая по вызову домработницы, не нашла. Из личных вещей пропали ноутбук и iPhone. Убитый был неоднократно арестован в США за домашнее насилие. Официальных обвинений никому так и не было предъявлено. Репортер Джошуа Дэвис, гостивший на вилле Макафи продолжительное время, писал о том, что Макафи окружил себя толпой вооруженных головорезов, гаремом проституток и окончательно потерял связь с реальностью от постоянного приема наркотиков. Следствием этого стала тяжелая форма паранойи. У Макафи действительно были вооруженные телохранители, стая бойцовых собак (Джон всегда любил песиков), а на вилле постоянно проживали местные молодые женщины. Общение с ними Джон называл «социальным экспериментом» и, вернувшись в США, сделал почти всем американские визы. Сам Джон Макафи считал, что убийца приходил за ним, но перепутал дома, а белизская полиция хочет отомстить ему. Макафи завел личный блог, в котором рассказывал, как боролся с местными коррумпированными властями, организовав для этого целую шпионскую сеть. Премьер-министр Белиза Дин Барроу, комментируя ситуацию, назвал Макафи свихнувшимся параноиком. Побег в Гватемалу Над Макафи нависла серьезная угроза сесть в белизскую тюрьму. Бизнесмен объявил вознаграждение 25 тысяч долларов тому, кто знает имя настоящего убийцы Грегори Фолла, изменил внешность и подался в бега. Он давно заметил, что во время дождя местные пограничники никого не останавливают для проверки, пережидая непогоду в машинах. Для пересечения границы между Белизом и Гватемалой был выбран день, когда синоптики обещали ливень с вероятностью сто процентов. В этой истории были и другие замечательные подробности: за пару часов до того, как Макафи под дождем двинулся через границу, то же самое попытался совершить его двойник — заведомо неудачно, чтобы его поймали и полиция сбавила бдительность. «Хакер» писал и об этой истории. Через несколько недель Джон Макафи был арестован в Гватемале. Он позвал в гости в свое тайное убежище знакомых журналистов из Vice.com. По ошибке (или таков был план?) они опубликовали на своем сайте фотографию с iPhone, который по умолчанию сохранял GPS-координаты в метаданных. Позже Макафи написал в своем блоге, что специально подделал XIF, но затем удалил эту страницу. Так или иначе, правительство Гватемалы отказалось предоставить Макафи политическое убежище, а власти Белиза не стали объявлять беглеца в международный розыск. Неделю спустя из-за проблем с сердцем подозреваемый был экстрадирован в США и оказался в безопасности. Последняя новость о расследовании датируется 2016 годом: «Полиция Белиза и ФБР вызвали на допрос бывшую девушку Макафи Эми Херберт Эмшвиллер. Сам Макафи по-прежнему отрицает свою причастность к преступлению, но готов к даче показаний. Только не на территории Белиза». Кандидат от народа В 2013 году Джон Макафи женился на Дженис Джайсон, проститутке из Флориды. Молодожены переехали из Портленда, штат Орегон, в Лексингтон, штат Теннесси. В сентябре 2015 года Макафи решил заняться партстроением и анонсировал на своем канале на YouTube будущую «Киберпартию». Чуть позже Макафи справедливо решает, что значительно проще будет баллотироваться на пост президента от Либертарианской партии — третьей политической силы в стране. Джон выступает на национальном съезде либертарианцев с предвыборной программой и участвует в итоговых мартовских телевизионных дебатах. На итоговом праймериз Макафи занимает третье место и одерживает победу в штатах Монтана и Нью-Гэмпшир. Заметим, что Джон Макафи никогда не менял политические взгляды и всегда позиционировал себя как либертарианца. Макафи и iPhone В рамках своей президентской кампании Джон Макафи заявил в эфире Russia Today (где он частый гость), что готов с командой безвозмездно помочь ФБР взломать смартфон iPhone 5c террориста из Сан-Бернардино. Через неделю Макафи признался, что солгал, но с благими намерениями: «Я знал, что, поступая таким образом, я привлеку до хрена общественного внимания, что и произошло. То видео на моем YouTube-аккаунте насчитывает уже 700 тысяч просмотров. Моей целью было привлечь внимание американцев к проблеме ФБР, которое пытается одурачить американское общество. Как я должен был это сделать, просто заявить об этом прямо? Никто не стал бы слушать такую чушь. Поэтому я придумал нечто сенсационное». Похожая ситуация повторилась с заявлением Макафи об уязвимости в мессенджере WhatsApp. Макафи и криптовалюты Выборы президента Соединенных Штатов запомнились не только неожиданной победой Дональда Трампа, но и лучшим в истории результатом кандидата от Либертарианской партии — Гэри Джонсон набрал 3,3% голосов. Джон Макафи занимает пост исполнительного директора в компании MGT Capital Investments. Эта загадочная инвестиционная группа только что плетением из виноградной лозы не занималась. Вот некоторые сферы ее интересов: мобильные игры, фэнтези-спорт, лекарства, кибербезопасность, майнинг биткойнов. Однако в августе 2017 года Макафи уже меняет должность на главного консультанта по вопросам кибербезопасности, а в феврале и вовсе покидает MGT по договоренности с инвесторами. Тем временем твиттер Макафи щебечет так же активно, как твиттер президента Америки. 825 тысяч подписчиков следят не только за безумным реалити-шоу семейства Макафи, но и за рекомендациями «легенды кибербезопасности» (как сам любит себя называть Джон) по инвестициям в криптовалюты и ICO. Из-за этого регулярно вспыхивают скандалы. Последний связан с ICO Pink Taxi. Макафи даже извинился за разработчиков, которые полностью скопировали проект стартапа A2B из Литвы. Промоушен осуществляет McAfee Crypto Team — маркетинговое ICO-бюро «Макафи, жена и друганы». По последним данным Джон берет пятьсот тысяч долларов за твит. Говорят, что я продался, потому что я использую свои твиты для продвижения, но из последних двухсот ICO мы отклонили 195 и выбрали пять. Я продвигаю только то, во что верю. Из-за повышенного спроса на услуги McAfee Crypto Team пришлось ввести регистрационный сбор в размере 750 долларов. Ранее Макафи вел рубрику «Монета дня», в которой он каждый день описывал достоинства сравнительно неизвестной криптовалюты, после чего ее курс стремительно «туземунил». После обвинений в играх pump-and-dump Джон перешел на еженедельный формат, а потом и вовсе отказался от рубрики, под которую уже стали писать торговые боты. Под Новый год твиттер Макафи взломали хакеры и в течение нескольких минут дали рекомендации к покупке четырех монет: Basic Attention Token (BAT), Nxt (NXT), Siacoin (SC) и Patientory (PTOY). Все монеты получили краткосрочный молниеносный рост, а потом резко ушли ниже своих обычных торговых уровней. WWW Ты наверняка слышал об истории, когда Макафи пообещал (буквально?) съесть свой член на национальном телевидении, если Bitcoin не достигнет цены в полмиллиона долларов. Позже с очередным взлетом курса он внес поправку: миллион долларов за биткойн до конца 2020 года. Кто-то уже сделал сайт fnordprefekt.de, который позволяет следить за тем, как сбывается прогноз. Макафи в кино Джон Макафи всегда «писал жизнь красиво, без черновика». Разумеется, его история привлекла внимание кинематографистов. Документальный фильм «Гринго: опасная жизнь Джона Макафи» вышел в прошлом году. Канадские кинематографисты снимают документалку «Кто такой Макафи». Билли Корбен, режиссер нашумевших «Кокаиновых ковбоев», работает над документальным мини-сериалом «Проект Макафи». В прошлом году был анонсирован игровой фильм о похождениях Макафи в Белизе «Король джунглей» по книге Джошуа Дэвиса — права на его историю Макафи купила Warner Brothers. В 2013 году Дэвис вместе со своим тезкой Бирманом основали журнал EPIC, истории из которого очень любят в Голливуде. За фильм «Операция „Арго“» Бирман получил «Оскар» за лучший адаптированный сценарий. Так что должно получиться эпично! По самым последним новостям, на главную роль утвержден Джонни Депп. Хотя сам Макафи хотел, чтобы его сыграл Морган Фримен. https://xakep.ru/