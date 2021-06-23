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Южная Корея начала конфискацию криптовалют

В Южной Корее начали конфискацию криптовалютных активов у состоятельных граждан, уличенных в уходе от налогов, пишет Financial Times. Биткоины и другие подобные активы на сумму в 47 миллионов долларов изъяли у 12 тысяч человек, сообщили власти самой густонаселенной провинции страны Кенгидо.

«Мы сделаем все возможное, чтобы защитить законопослушных налогоплательщиков и выполнить свои обязательства по справедливому взиманию налогов, отслеживая те активы, которые неплательщики могут скрывать, пользуясь текущим криптовалютным бумом», — заявил глава местного Бюро законности Ким Джи Йе.

Конфискации последовали за широким налоговым расследованием, которое коснулось 140 тысяч человек, и стали продолжением усилий финансовых регуляторов Южной Кореи, направленных на ужесточение контроля за криптовалютами. Большая часть криптобирж, работающих в стране, испытывает сложности с тем, чтобы соблюсти предъявляемые к ним требования.

К сентябрю комиссия по финансовым услугам обязала их начать сотрудничество с банками и открыть счета для клиентов с указанием их реальных имен. Однако партнерству воспротивились финансовые учреждения, опасаясь рисков отмывания денег и иных финансовых преступлений. Помимо этого, Сеул планирует ввести налоги на торговлю криптовалютами.

23 июня, 2021 | Tags: | Category: Мир, Новости
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