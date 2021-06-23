В Раду внесен законопроект, предполагающий диктаторские полномочия Зеленского

В Раду внесен законопроект, предполагающий фактически диктаторские полномочия Зеленского. В частности Зеленский сможет осудить человека и взять его под стражу без решения суда, по своему желанию.

Президент Украины может получить право принимать политико-правовые решения по осуждению или освобождению людей, не дожидаясь решения суда.

Такие изменения в Уголовный кодекс Украины предусматривает законопроект №5672, который 22 июня направили на рассмотрение в парламентский Комитет по вопросам правоохранительной деятельности.

Поправки добавляют в УКУ новый раздел под названием «Политико-правовое решение» и статью №108-1 с одноименным названием. В ней указано, что президент может принимать исключительную правовую меру для ускоренного решения вопросов, связанных с «российской агрессией против Украины». Однако законопроект имеет явные признаки грукбого нарушения Конституции Украины и правила независимости ветвей власти, как принципиального государственного института.

Авторами законопроекта выступили Николай Стефанчук и Николай Калаур, оба из фракции «Слуга народа». В пояснительной записке они указали, что для освобождения от уголовной ответственности человеку необходимо пройти через досудебное и судебное производства, а затем оспорить решение в апелляционом и касационном порядке — процесс всегда занимает много времени. Вдобавок, в УКУ прописан ряд ограничений, связанных помилованием и амнистией.

Источник — https://focus.ua/politics/486165-sam-sebe-sud-zelenskiy-smozhet-milovat-bez-prigovora-i-apellyacii-zakonoproekt