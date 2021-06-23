Употребление кофе уменьшает риск развития хронических заболеваний печени и смерти от них

Причиной хронических заболеваний печени чаще всего становится алкогольное или вирусное поражение. После повреждения ткани печени запускается процесс заживления с образованием избыточного количества соединительной ткани — возникает фиброз. Структура печени со временем нарушается, и обширный фиброз уже называют циррозом печени, который часто приводит к смерти из-за портальной гипертензии и печеночной недостаточности. Доля смертей от хронических заболеваний печени в структуре общей смертности за последние годы увеличилась: с 1,9 процента в 1990 году до 2,4 процента в 2017 году.
Мы уже писали, что у любителей кофе риск цирроза уменьшается. Ученые даже предлагали использовать кофе в качестве профилактики болезней печени у людей из группы высокого риска. При этом неизвестно, влияет ли способ приготовления кофе на позитивный эффект от него. Дело в том, что разные виды кофе содержат разный набор химических соединений. Так в напитке быстрого приготовления уменьшается содержание кавеола и кафестола — веществ, которые действуют как гепатопротекторы и антивоспалительные средства.
Американские исследователи во главе с Полом Родериком (Paul J. Roderick) из Университета Саутгемптона взялись проверить, как разные виды кофе влияют на риск развития хронических заболеваний печени. Они использовали сведения 494585 человек из UK Biobank — базы данных, созданной для изучения вклада генетической предрасположенности и средовых факторов в развитие болезней. Сбор данных начался с 2006 года, когда участникам было от 40 до 69 лет. В свое исследование Родерик и его коллеги включили тех участников, которые не страдали заболеваниями печени. В базе данных также содержалась информация, какой вид кофе и в каком количестве употребляют участники. Для статистического анализа использовали регрессию Кокса, включив поправку на другие факторы: индекс массы тела, диабет, национальность, употребление алкоголя и курение.
Кофе употребляли 384818 участников (78 процентов), а 109767 человек (22 процента) не пили его совсем. Всего за 10 лет наблюдений хронические заболевания печени диагностировали у 3600 человек, а у 5439 участников развился стеатоз. 301 человек умер от хронических заболеваний печени. Гепатоцеллюлярная карцинома развилась у 184 человек (83 из них умерли).
Ученые проанализировали статистические данные и сделали вывод, что у любителей кофе меньше риск развития хронических заболеваний печени (HR = 0,79), стеатоза (HR = 0,80), а также смерти от них (HR = 0,51). При этом все виды кофе показали сходный результат.
Исследователи считают, что позитивный эффект кофе на печень, скорее всего, объясняется действием нескольких компонентов. Кофеин, как антагонист аденозиновых рецепторов, уменьшает продукцию коллагена звездчатыми клетками печени. Кавеол и кафестол из кофе также предотвращают воспаление и фиброз.
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