Употребление кофе уменьшает риск развития хронических заболеваний печени и смерти от них

Употребление кофе ассоциировано с уменьшением риска развития хронических заболеваний печени и смерти от них. К такому выводу пришли исследователи, проанализировав сведения из британской базы данных UK Biobank. При этом вид кофе и способ его приготовления не имеют значения. Исследование опубликовали в BMC Public Health.

Причиной хронических заболеваний печени чаще всего становится алкогольное или вирусное поражение. После повреждения ткани печени запускается процесс заживления с образованием избыточного количества соединительной ткани — возникает фиброз. Структура печени со временем нарушается, и обширный фиброз уже называют циррозом печени, который часто приводит к смерти из-за портальной гипертензии и печеночной недостаточности. Доля смертей от хронических заболеваний печени в структуре общей смертности за последние годы увеличилась: с 1,9 процента в 1990 году до 2,4 процента в 2017 году.

Мы уже писали, что у любителей кофе риск цирроза уменьшается. Ученые даже предлагали использовать кофе в качестве профилактики болезней печени у людей из группы высокого риска. При этом неизвестно, влияет ли способ приготовления кофе на позитивный эффект от него. Дело в том, что разные виды кофе содержат разный набор химических соединений. Так в напитке быстрого приготовления уменьшается содержание кавеола и кафестола — веществ, которые действуют как гепатопротекторы и антивоспалительные средства.

Американские исследователи во главе с Полом Родериком (Paul J. Roderick) из Университета Саутгемптона взялись проверить, как разные виды кофе влияют на риск развития хронических заболеваний печени. Они использовали сведения 494585 человек из UK Biobank — базы данных, созданной для изучения вклада генетической предрасположенности и средовых факторов в развитие болезней. Сбор данных начался с 2006 года, когда участникам было от 40 до 69 лет. В свое исследование Родерик и его коллеги включили тех участников, которые не страдали заболеваниями печени. В базе данных также содержалась информация, какой вид кофе и в каком количестве употребляют участники. Для статистического анализа использовали регрессию Кокса, включив поправку на другие факторы: индекс массы тела, диабет, национальность, употребление алкоголя и курение.

Кофе употребляли 384818 участников (78 процентов), а 109767 человек (22 процента) не пили его совсем. Всего за 10 лет наблюдений хронические заболевания печени диагностировали у 3600 человек, а у 5439 участников развился стеатоз. 301 человек умер от хронических заболеваний печени. Гепатоцеллюлярная карцинома развилась у 184 человек (83 из них умерли).

Ученые проанализировали статистические данные и сделали вывод, что у любителей кофе меньше риск развития хронических заболеваний печени (HR = 0,79), стеатоза (HR = 0,80), а также смерти от них (HR = 0,51). При этом все виды кофе показали сходный результат.

Ассоциация потребления кофе с риском хронических заболеваний печени Ассоциация потребления кофе с риском хронических заболеваний печени Oliver J. Kennedy / BMC Public Health, 2021

Исследователи считают, что позитивный эффект кофе на печень, скорее всего, объясняется действием нескольких компонентов. Кофеин, как антагонист аденозиновых рецепторов, уменьшает продукцию коллагена звездчатыми клетками печени. Кавеол и кафестол из кофе также предотвращают воспаление и фиброз.

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