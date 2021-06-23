Учёные научились записывать знания напрямую в мозг человека

Ученые из авторитетной лаборатории HRL Laboratories, принадлежащей General Motors и Boeing, создали уникальную технологию, позволяющую ускорить обучение человека путем прямой передачи информации в мозг. Наука вплотную приблизилась к решению вопроса повышения эффективности обучения. Методика, используемая в знаменитой «Матрице» может уже в ближайшем будущем стать реальностью.



Передача информации напрямую в мозг человека, является одной из самых актуальных задач современной науки. Огромный информационный массив, наработанный человечеством, требует нетрадиционных методик обучения, обеспечивающих эффективность освоения новых знаний и навыков. По заверению разработчиков сам процесс передачи знаний не является особо сложным и уже на первых этапах внедрения показал удивительные результаты. Тестируемые курсанты при обучении навыками пилотирования самолетом с использованием предложенных HRL Laboratories технологий показали на 33% более высокие результаты, чем это было при традиционных методиках обучения.

В основе метода прямой подачи информации использован способ фиксации электрических сигналов в мозгу пилота во время обучения. Используя специальное оборудование, закрепленное на голове человека, обучающегося на авиасимуляторе, ученые провели прямую передачу заранее записанных данных, путем стимуляции участков мозга электрическими сигналами.