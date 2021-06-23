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Учёные научились записывать знания напрямую в мозг человека

Ученые из авторитетной лаборатории HRL Laboratories, принадлежащей General Motors и Boeing, создали уникальную технологию, позволяющую ускорить обучение человека путем прямой передачи информации в мозг. Наука вплотную приблизилась к решению вопроса повышения эффективности обучения. Методика, используемая в знаменитой «Матрице» может уже в ближайшем будущем стать реальностью.

Передача информации напрямую в мозг человека, является одной из самых актуальных задач современной науки. Огромный информационный массив, наработанный человечеством, требует нетрадиционных методик обучения, обеспечивающих эффективность освоения новых знаний и навыков. По заверению разработчиков сам процесс передачи знаний не является особо сложным и уже на первых этапах внедрения показал удивительные результаты. Тестируемые курсанты при обучении навыками пилотирования самолетом с использованием предложенных HRL Laboratories технологий показали на 33% более высокие результаты, чем это было при традиционных методиках обучения.

В основе метода прямой подачи информации использован способ фиксации электрических сигналов в мозгу пилота во время обучения. Используя специальное оборудование, закрепленное на голове человека, обучающегося на авиасимуляторе, ученые провели прямую передачу заранее записанных данных, путем стимуляции участков мозга электрическими сигналами.

23 июня, 2021 | Category: Наука, Новости
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