Ученые признали существование нового океана

Что такое Южный океан и где он находится

Южный океан — это совокупность южных частей Тихого, Атлантического и Индийского океанов, окружающих Антарктиду. Площадь Южного океана можно определять по океанологическому признаку: как линию схождения холодных антарктических течений с более теплыми водами трех океанов.

Принятая площадь Южного океана 20,327 млн км²: между побережьем Антарктиды и 60-й параллелью южной широты.

Из чего состоит Южный океан?

В его состав входят 13 морей:

Все омывающие Антарктиду моря, кроме моря Скоша, являются окраинными.

История Южного океана

Южный океан впервые был выделен в 1650 году нидерландским географом Бернхардом Варениусом и включал в себя не открытый пока европейцами «южный материк» и все области выше южного полярного круга.

Термин «Южный океан» появлялся на картах в XVIII веке, когда началось систематическое исследование региона. Под именем Южного Ледовитого океана подразумевали установленное в 1845 году Королевским географическим обществом в Лондоне пространство, ограниченное со всех сторон южным полярным кругом: оно длится до пределов Антарктического континента.

Споры, признавать пятый океан или нет, разгорелись в 1921-м — в год создания Международной гидрографической организации (МГО), призванной координировать на международном уровне мореплавание и торговую деятельность в океанах.

В публикациях МГО Южный океан из состава Атлантического, Индийского и Тихого был выделен в 1937 году. Этому было свое объяснение: в южной части границы между тремя океанами была очень условны, в то же время воды, прилегающие к Антарктиде, имеют свою специфику, а также объединены Антарктическим циркумполярным течением. Позже его перестали выделять как отдельный океан.

Однако в 1953-м Международная гидрографическая организация отменила собственное решение из-за невозможности провести четкие границы Южного океана. А, следовательно, и регламентировать навигационную и коммерческую деятельность в его пределах.

Кто признал Южный океан?

Ученые все чаще упоминали этот термин в научных публикациях, подчеркивали уникальность Южного океана и важность отдельного изучения его гидрологической и биосистем.

В итоге в 2000-м МГО снова приняла классификацию, в соответствии с которой Мировой океан поделили на пять частей. Но чтобы во все географические атласы и учебники внесли изменения, требовалась ратификация на уровне официальных ведомств ведущих стран мира.

Ключевым стало признание Южного океана в этом году Национальным управлением океанических и атмосферных исследований (NOAA) США. Еще раньше, в 1999-м, термин ввел в употребление американский Совет по географическим названиям.

Географическое расположение Южного океана

Международная гидрографическая организация, признавшая Южный океан в 2000-м, определила его территорию условно — от побережья Антарктиды на север до 60-й параллели южной широты.

Такое решение приняли большинством голосов из формальных соображений — 60-я параллель нигде не пересекает сушу, и именно в этих пределах действует Договор об Антарктике Организации Объединенных Наций.

Географы пересмотрели эту позицию: по их мнению, северную границу Южного океана следует проводить по Антарктическому полярному фронту, внутри которого циркулируют холодные воды Антарктического циркумполярного течения. Эту зону, окружающую Антарктиду, еще называют Антарктической конвергенцией.

Границы Южного океана можно разглядеть и в рельефе дна — в виде подводных поднятий практически вдоль всего Антарктического полярного фронта.

CC0 / http://www.nasa.gov/vision/earth/lookingatearth/grace-images-20051220.html /

Климат и погода в Южном океане

Морские температуры изменяются приблизительно от −2 до 10 °C. Циклоническое движение штормов в восточном направлении вокруг континента часто становится интенсивным из-за температурного контраста между льдом и открытым океаном.

В области от 40 °C южной широты к Южному полярному кругу зафиксированы самые сильные средние ветры на Земле. В некоторых прибрежных пунктах постоянные сильные ветры оставляют береговую линию свободной ото льда в течение зимы.

Айсберги могут встречаться в любое время года по всему Южному океану. Некоторые из них способны достигать нескольких сотен метров. Меньшие айсберги, их фрагменты и морской лед, обычно от 0,5 до 1 метра, также создают проблемы для кораблей.

Встречающиеся айсберги имеют возраст 6–15 лет, что предполагает одновременное существование в водах океана более 200 тыс. айсбергов длиной от 500 м до 180 км и шириной до нескольких десятков километров.

Жизнь в Южном океане

Несмотря на суровый климат, Южный океан изобилует жизнью. Благодаря приполярному расположению Южного океана здесь происходит резкая сезонная динамика важнейшего условия фотосинтеза — солнечной радиации.

Среди разновидностей фитопланктона Южного океана преобладают диатомовые водоросли (около 180 видов). Сине-зеленые водоросли составляют малое число.

В Южном океане также живет зоопланктон, криль, губоки и иглокожие, есть представители нескольких семейств рыб, особенно нототениевые.

Из птиц: буревестники, поморники, пингвины. Обитают киты: синий кит, финвал, сейвал, горбач и другие, тюлени.

Биомасса криля в этих районах достигает 2 200 млн тонн, что дает возможность ежегодно вылавливать до 50–70 млн тонн. Здесь криль является основным питанием беззубых китов, тюленей, рыб, головоногих моллюсков, пингвинов и трубконосых птиц. Сами рачки питаются фитопланктоном.