Турецкие археологи обнаружили крупнейшую древнюю крепость эпохи Урарту

В горах на Юго-Востоке Турции археологи обнаружили древнюю крепость, построенную во времена государства Урарту 2800 лет назад. В качестве находок они представили фрагменты керамики и крепостные стены из песчаника и известняка. Об археологическом открытии сообщило Anadolu Agency.

На территории Армянского нагорья в IX–VI веках до нашей эры существовало древнее государство Урарту (как союз племен оно образовалось значительно раньше). Местное население располагало большими естественными богатствами – лесом, камнем и, конечно, металлами, что позволило им добиться высокого уровня развития цивилизации.

В Урарту камень широко использовался в строительстве, на что, в частности, указывают мегалитические памятники, например, многочисленные дольмены. Кроме того, археологи обнаружили в разных уголках государства свидетельства существования древних крепостей, сложенных из крупных камней. На территории современной Армении в районе озера Севан сохранились остатки таких построек с урартскими надписями. Одним из самых известных фортификационных сооружений этой цивилизации выступает крепость Ван с длиной стен около двух километров, построенная в IX–VII веках до нашей эры.

Команда археологов во главе с Рафетом Чавушоглу (Rafet Cavusoglu) из Университета Ван Юзюнджю Йил обнаружила древнюю крепость, построенную во времена существования государства Урарту. По оценкам ученых, это сооружение воздвигли около 2800 лет назад. Оно находится в горах на высоте около 2500 метров в районе Гюрпинар провинции Ван на Юго-Востоке Турции.

Чавушоглу отметил, что найденная крепость, хотя и построена в начале I тысячелетия до нашей эры, но активно эксплуатировалась уже в эпоху Средневековья. В крепости ученые раскопали большой резервуар глубиной 6,5 метра, в котором находились фрагменты керамики. Они установили, что в этом регионе в древности для строительства стен использовался известняк и песчаник. Археологи и представители местной власти отметили важность находки с точки зрения туризма и культуры.