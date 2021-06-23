«Телохранитель жены киллера» возглавил американский прокат

Экшен-комедия «Телохранитель жены киллера«, являющаяся сиквелом «Телохранителя киллера», возглавила американский бокс-офис по итогам минувшего уикенда.

Фильм собрал в премьерные выходные на домашних экранах 11,7 миллиона долларов, что кажется не очень впечатляющим результатом, учитывая бюджет в 70 миллионов долларов, но картине еще предстоит международный прокат, а зрителям по всему миру, как известно, нравится эта хулиганская франшиза (в отличие от строгих критиков).

Напомним, в продолжении вернулись исполнители главных ролей Райан Рейнольдс, Сэмюэл Л. Джексон и Сальма Хайек. К ним присоединились Морган Фриман и Антонио Бандерас, который сыграл антагониста вместо Гари Олдмана из оригинала.

Вторую и третью строчки американского бокс-офиса заняли «Тихое место 2» (плюс 9,4 миллиона долларов в кассу) и сиквел семейной комедии «Кролик Питер» (6,4 миллиона долларов).