Шэрон Стоун назвала Мерил Стрип переоцененной актрисой

По мнению Стоун, в Голливуде есть более талантливые артисты.

Звезда «Основного инстинкта» Шэрон Стоун жестко проехалась по коллеге по цеху Мерил Стрип. По мнению Стоун, Стрип очень переоцененная актриса, а бизнес в Голливуде слишком долго строился вокруг Мерил.

«Я гораздо лучшая злодейка, чем Мерил. Мерил не будет хороша ни в «Основном инстинкте», ни в «Казино». Так будет лучше. И я это знаю. И она это знает», — заявила Шэрон в интервью изданию Zoomer.

Стоун считает, что в Голливуде есть более талантливые актрисы, чем Мерил. После слов Стоун в Твиттере на актрису обрушилась волна негодования.

Фанаты таланта Мерил Стрип заявили, что награды говорят сами за себя. Стрип за свою актерскую карьеру получила целых три премии «Оскар», в то время, как Стоун не смогла завоевать даже одну статуэтку. Даже номинаций у Стрип гораздо больше, чем у звезды «Казино».

Поклонники Стрип напомнили Шэрон, что в карьере у Стоун сейчас застой, а вот Мерил продолжает активно сниматься. Хейтеры обвинили Стоун в зависти и назвали ее жалкой. Сама Мерил Стрип пока никак не отреагировала на выпады своей коллеги.