Корейцы разработают стаи дронов для спасательных операций под водой Дольф Лундгрен сыграет в триллере о Второй мировой войне » Российские военные открыли огонь по эсминцу Британии возле окупированного Крыма — Британия не подтвердила Россияне открыли предупредительный огонь по британскому эсминцу «Дефендер» который подошел близко к побережью оккупированного Крыма.

В Минобороны России заявляют, что судно якобы вошло в «русские территориальные воды». Огонь открывали территориальный корабль охраны и бомбардировщик Су-24М.

В 12:06 и 12:08 пограничный корабль охраны открыл предупредительный огонь. А уже в 12:19 Су-24М выполнил предупредительное бомбометание возле корабля. Говорится о 4 осколочно-фугасных бомбах ОФАБ-250 — по курсу движения эсминца. Об этом сообщают росСМИ. В то же время руководитель учений SeaBreese опроверг данный инцидент.