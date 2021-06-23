Раскрыта новая неожиданная функция Windows 11

В Windows 11 система будет запоминать расположение окон программ на различных мониторах. Об этом сообщает издание Windows Latest.

По словам журналистов, пользователи операционных систем от Microsoft неоднократно просили компанию через сервис Feedback Hub добавить функцию оптимизации при подключении к компьютеру двух и более мониторов. Как выяснили специалисты, в новой версии ОС появится возможность располагать окна программ в определенной последовательности, которую система будет запоминать. В этом случае после выключения и последующего включения ПК расположение окон на мониторах восстановится.

Согласно раскрытым данным, новая опция также подразумевает тонкую настройку окон. При нажатии правой кнопки мыши на переключатель «развернуть окно на весь экран» пользователь сможет выбрать, как именно то или иное приложение будет расположено на экране. В частности, можно будет поставить окна рядом друг с другом, разделить их горизонтально, или отобразить на одном экране окна четырех разных программ.

«Включение этой функции может повысить вашу эффективность, когда вы желаете управлять окнами при работе с несколькими программами», — отметили журналисты.