RankQuality выбрал лучшие полноразмерные наушники

Не зная технических особенностей устройств, сложно выбрать действительно качественную технику. Создатели сервиса RankQuality нашли решение этой проблемы. Команда проекта разработала уникальные алгоритмы, которые оценивают и сравнивают между собой товары различных категорий. Теперь не нужно часами изучать параметры и технические характеристики. Программа сделает это за вас и подберет лучший девайс.

Один из последних материалов RankQuality – обзор полноразмерных наушников фирмы Stax. Компания зарекомендовала себя как производителя аудиотехники высокого качества. В рубрику RankQuality под названием «Сравнения» попали две модели премиум-сегмента – SR-007MK2 и SR-009. С помощью компьютерных алгоритмов портал выяснил, какие полноразмерные наушники будут более выгодной покупкой. Для оценки учитывались не только характеристики, заявленные производителем, но также и многочисленные отзывы потребителей. Программа проанализировала все данные и присудила баллы по каждому пункту. На основе полученной информации алгоритм выбрал победителя.

Сравнительный обзор наушников Stax

Отличительная черта наушников Stax SR-007MK2 и Stax SR-009 – глубокое и чистое звучание. Максимальная частота у SR-007MK2 – 41000 Hz. У SR-009 значение выше. Самая высокая частота, которую передает данная модель, равна 42000 Hz. Это больше на 94%, чем у других наушников, которые вошли в рейтинги RankQuality.

Обе модели хорошо передают басы и низкие частоты могут достигать 5-6 Hz. На задней части наушников обеих моделей предусмотрены отверстия для выхода звука. Они служат не только как элемент стильного дизайна, но и влияют на прослушивание музыки. Звук получается более естественным и точным.



Полноразмерные наушники Stax SR-009 громче, чем Stax SR-007MK2. Звуковое давление достигает 118 dB/mW.

Алгоритм учитывал такие дополнительные параметры, как электрическое сопротивление и удобство в эксплуатации. Присудив баллы по каждому пункту, программа определила победителя. Вся информация предоставлена в удобных таблицах и списках, чтобы читатель смог наглядно увидеть все преимущества и недостатки каждой модели.