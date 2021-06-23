Победители Каннского кинофестиваля: 10 лучших фильмов за всю историю

До Каннского кинофестиваля, в программу которого в этом году попал украинский фильм, осталось всего несколько недель, сообщает segodnya.ua. Киносмотр должен был состояться в мае, но был перенесен на 6 июля, однако это даже хорошо, ведь у киноманов есть возможность погрузиться в мир лучших фильмов и классики кино.

Мы решили вспомнить самые яркие и знаковые фильмы за всю историю кинофестиваля, которые вам точно будет интересно посмотреть.

1. «Сладкая жизнь» (1960)

Тем, кто еще не знаком с работами легендарного Федерико Феллини, стоит начать как раз с этой картины. Сюжет разворачивается в Риме и рассказывает о популярном завсегдатае светских вечеринок – журналисте Марчелло, которого играет любимый актер режиссера – Марчелло Мастроянни. Он проводит ночи на вечеринках в окружении кинозвезд, собирая материал для своих колонок в модных изданиях. Его жизнь действительно можно назвать «сладкой»: одну ночь он проводит с Маддаленой (Анук Эме), а другую – уже с Сильвией (Анита Экберг). Но наутро магия исчезает, и герой остается один с чувством опустошенности. Кстати, именно в «Сладкой жизни» впервые появляется термин «папарацци», который потом распространился по всему миру.

2. «Фотоувеличение» (1966)

Бесспорно, одна из лучших фильмов в истории Канн, а также один из знаковых фильмов режиссера Микеланджело Антониони. Безупречно снятый и атмосферный, похожий на чей-то сон, настолько многозначен и загадочен, что непосвященный зритель может воспринять его за абсурд. При всем том мы рекомендуем хотя бы раз посмотреть эту картину – стильную даже по современным меркам.

В центре сюжета Томас – успешный фотограф, который устал от утомительного употребления наркотиков и случайного секса. Жизнь Томаса внезапно меняется, когда он фотографирует предполагаемое убийство.

3. «Разговор» (1974)

Режиссер фильма – двукратный обладатель «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля Фрэнсис Форд Коппола. Причем в том году у него вышло сразу два фильма – этот и вторая часть «Крестного отца». И оба стали шедеврами.

В центре сюжета «Разговора» – Гарри Кол, мастер по подслушиванию. Гарри живет так, будто все в жизни является заговором: своей любовнице он не называет место работы, врет, что у него нет домашнего телефона и звонит из таксофона, а офис его вообще находится в углу заброшенного склада. Все это превращается в очень курьезную, но очень жуткую историю.

4. «Таксист» (1976)

Актер Роберт Де Ниро в роли социопатичного таксиста в неонуарном триллере Мартина Скорсезе. Герой де Ниро – бывший ветеран войны во Вьетнаме, который пытается справиться с одиночеством и бессонницей, работая в такси в Нью-Йорке. Он отрешен от мира, но не может не замечать грязь города: коррупцию, жестокость и бесчеловечность. Потрясенный увиденным, герой постепенно и сам начинает меняться.

5. «Апокалипсис сегодня» (1979)

Действие культовой киноэпопеи Фрэнсиса Форда Копполы разворачивается в 1969 году, когда во Вьетнаме была война. Бывший капитан спецподразделения, ветеран войны Бенджамин Уиллард получает особое задание – разыскать в джунглях Камбоджи бывшего полковника, который во время военной операции дезертировал. Бенджамина ждет длинное и опасное путешествие, в котором ему предстоит столкнуться с жестокостью войны и ее последствиями.

6. «Весь этот джаз» (1979)

Яркий и фееричный полуавтобиографический фильм рассказывает об эксцентричном хореографе Гидеоне (прототипом героя стал режиссер фильма Боб Фосс), который разрывается между Бродвеем и работой в Голливуде.

Привычная разгульная жизнь Гидеона круто меняется, когда ему ставят задачу – поставить новый мюзикл. Он работает с полной самоотдачей, но бешеный ритм и нездоровый образ жизни ставят его жизнь под угрозу смерти. Но Гидеона мало что может остановить. «Весь этот джаз» – необычный взгляд на жизнь и творчество одного из гениев.

7. «Пианино» (1993)

Режиссер фильма – Джейн Кэмпион, которая до сих пор является единственной женщиной, получившей главный приз на Каннском кинофестивале. В центре сюжета исторической драмы – немая вдова, которая приезжает из Шотландии в Новую Зеландию со своей дочкой. Героиня планирует выйти замуж за богатого землевладельца, но план рушится, когда она становится репетитором по игре на фортепиано у брутального лесника и влюбляется в него.

8. «Тень воина» (1980)

Эпическая драма считается одной из главных кинолент классика кино, японского режиссера Акиры Куросавы. Его обожали не только киноманы и любители самурайских фильмов, но и такие легенды кино, как Фрэнсис Форд Коппола и Джордж Лукас. Они и выступили продюсерами этого фильма.

По сюжету в XVII веке в Японии скрывают смерть феодала, один вид которого воодушевлял солдат. Его подменяют двойником, который на самом деле является мелким вором, но благодаря схожести с правителем его жизнь меняется.

9. «Древо жизни» (2011)

В центре сюжета фильма Теренса Малика – жизнь 11-летнего Джека, одного из троих братьев. Мальчик воспринимает все происходящее как чудо, вдохновлен любовью и милосердием мамы, в то время как его отец является ее полной противоположностью и хочет показать сыну реалии жизни. Каждый из родителей Джека пытается убедить его в своей правоте и доказать правильность своего мировоззрения. Вскоре беззаботная и добрая реальность мальчика наполняется болью и страданиями, с которыми никогда ранее он еще не сталкивался.

10. «Паразиты» (2019)

История «Паразитов» разворачивается вокруг семьи четырех безработных, чья жизнь не сулит им радужных перспектив. Ситуация меняется, когда старшему сыну предлагают высокооплачиваемую подработку репетитором. С помощью сестры он делает фальшивые документы об образовании и приходит в роскошное поместье состоятельного бизнесмена. Произведя хорошее впечатление, старший сын узнает еще об одной открытой вакансии, и у него появляется очень необычный план по трудоустройству сестры. Режиссер описывает «Паразитов» как «комедию без клоунов и трагедию без воров».