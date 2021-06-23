 

 
«  
  »

Новая встреча с неугомонным ребенком — опять в кино

Новая встреча с неугомонным ребенком

Если вы успели забыть делового малыша, то зря! На большие экраны кинотеатров страны с 1 июля выходит продолжение мультипликационной ленты «Беби Босс 2: Семейный бизнес«. Создатель сиквела «Бэби Босс 2: Семейный бизнес» — автор первой части режиссер Том МакГрат.

В продолжении мультфильма «Бэби Босс 2: Семейный бизнес» зрителя ждут новые и интересные приключения главных героев — братьев Тима и Теда.

Тим и Тед давно выросли. Они взрослые мужчины — Тим примерный семьянин, а Тед — так и остался «боссом». За прошедшие годы братья сильно отдалились друг от друга. Воссоединятся ли братья снова и кто поможет им в этом? Оказывается, династию «боссов» продолжила младшая дочь Тима, которая также как и Тед работает на корпорацию. С ее подачи главные герои объединятся, чтобы побороть злодея, который собирает целую армию злых детей. Для этого Тим и Тед снова станут детьми.

23 июня, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес
????????...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  