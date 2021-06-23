Новая встреча с неугомонным ребенком — опять в кино

Если вы успели забыть делового малыша, то зря! На большие экраны кинотеатров страны с 1 июля выходит продолжение мультипликационной ленты «Беби Босс 2: Семейный бизнес«. Создатель сиквела «Бэби Босс 2: Семейный бизнес» — автор первой части режиссер Том МакГрат.

В продолжении мультфильма «Бэби Босс 2: Семейный бизнес» зрителя ждут новые и интересные приключения главных героев — братьев Тима и Теда.

Тим и Тед давно выросли. Они взрослые мужчины — Тим примерный семьянин, а Тед — так и остался «боссом». За прошедшие годы братья сильно отдалились друг от друга. Воссоединятся ли братья снова и кто поможет им в этом? Оказывается, династию «боссов» продолжила младшая дочь Тима, которая также как и Тед работает на корпорацию. С ее подачи главные герои объединятся, чтобы побороть злодея, который собирает целую армию злых детей. Для этого Тим и Тед снова станут детьми.