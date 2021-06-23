Николас Кейдж объявит охоту на буйволов в фильме «Перекрёсток мясника»

Ни года не обходится без очередной громкой роли Николаса Кейджа. Проект, где он играет самого себя, Джо Экзотик, собиратель трюфелей, пытающий отыскать свою свинью — теперь к этому списку добавился ещё и охотник на буйволов.

Актёр присоединился к фильму «Перекрёсток мясника» (Butcher`s Crossing), который описывают как «эпичное приключение на границах». Проект представят в рамках грядущего Каннского кинорынка.

Фильм расскажет о молодом выпускнике Гарварда (не Кейдж), который присоединяется к команде охотников на буйволов во главе с Миллером (Кейдж). Вместе они отправляются в захватывающее приключение по территориям Запада, где каждый день сопряжён с риском для жизни. В основу сюжета лёг роман Джона Уильямса.

Режиссёром выступит Гэйб Полски («Красная армия»). Ранее он был продюсером другого фильма с Кейджем «Плохой лейтенант».