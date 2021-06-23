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Модель без руки унизили во время кастинга на Неделю моды в Лондоне

Джу Снелл

Работодатель унизил модель с инвалидностью во время кастинга на Неделю моды в Лондоне. Соответствующая история появилась на Independent.

Согласно материалу, 41-летняя Джу Снелл (Jue Snell) стояла в очереди на кастинг на показ лондонской Недели моды. Когда она подошла к столику, за которым сидели представители модельных агентств, один из них сказал ей, указав на ее руку: «Это что? Нет, иди дальше».

Женщину оскорбили его слова, и она обратилась с жалобой в организацию Fashion Scout, которая занимается показами начинающий дизайнеров на Неделе моды в Лондоне. «Я через многое прошла. Я довольно крепкий орешек, но не помню, чтобы меня когда-либо заставляли чувствовать себя такой никчемной», — заявила модель.

Представители организации принесли женщине извинения: «Мы глубоко опечалены, услышав об опыте Джу Снелл и о том, какое влияние оказал на нее наш коллега. Мы бы хотели извиниться за любую дискриминацию и несправедливость, которые вы могли почувствовать во время одного из наших мероприятий».

Джу Снелл лишилась руки в марте 2015 года. Женщина подключала свой ноутбук к зарядному устройству, и ее ударило током. После этого у нее развился сепсис (гнойно-септическое инфекционное заболевание, поражающее кровь), и ей пришлось ампутировать предплечье.

23 июня, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес
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