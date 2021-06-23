Лор – специалист широкого профиля

Отоларингология является одним из самых востребованных направлений медицины. Лор не только обнаружит проблемы дыхательной системой, органов слуха, горла, трахеи, но и назначит лечение или профилактические меры. Многие считают, что недуги, связанные с носоглоткой и ушами, не могут нести серьезных последствий. Однако это не так. ЛОР-органы служат надежным барьером: они задерживают инфекцию (точнее, патогенные микроорганизмы), способную привести к патологиям более важных внутренних систем. Запускать заболевания ушей, горла или носа категорически не рекомендуется. Без своевременной диагностики и должного лечения патология может перейти в хроническую форму или закончиться необратимыми последствиями.

Когда требуется посетить отоларинголога

Остановимся подробнее на признаках, указывающих на необходимость профессионального осмотра:

Болевые ощущения и воспалительные процессы, связанные с органами слуха или верхними дыхательными путями. Хронические заболевания, требующие профилактики и контроля. Осложнения инфекционных воспалений, которые повлияли на слизистую носоглотки и уши.

Это лишь некоторые причины посетить опытного лора в Киеве. Если пациент не наблюдает подобных признаков, все равно рекомендуется записаться на прием к отоларингологу минимум раз в год для профилактики и диагностики опасных инфекций. Это позволит предостеречь организм от нежелательных последствий и начать своевременное лечение.

Симптомы заболеваний, с которыми поможет справиться лор

Консультация отоларинголога необходима, если наблюдаются:

нарушения слуха;

изменение голоса или полное отсутствие;

проблемы с обонянием или его потеря;

сильные приступы кашля;

заболевания дыхательной системы, одышка;

болезненные ощущения в горле;

кровотечения из носа;

боль в области челюсти, носа или уха;

храп и проблемы с дыханием во время сна;

головные боли;

скачки температуры.

И это лишь часть симптомов, с которыми стоит в кратчайшие сроки обратиться к отоларингологу. Не нужно думать, что подобные нарушения пройдут самостоятельно. Только консультация опытного специалиста поможет избавиться от проблем и сохранить здоровье.

Особенности диагностики и лечения заболеваний

Состояние таких органов, как ухо, горло, нос, нуждается в тщательном контроле. Поэтому после приема лор может назначить дополнительное обследование. Современные технологии позволяют оперативно и безошибочно поставить диагноз. Только после комплексной диагностики врач установит истинную проблему и назначит правильное лечение.

Основные методы исследования – это:

флюорография;

КТ;

УЗИ;

риноцитограмма;

рентген;

аудиометрия.

Благодаря современным технологиям врач сможет понять, в чем проблема. Так, специалисты сети медицинских центров «Гармония здоровья» на протяжении многих лет занимаются лечением заболеваний уха, горла, носа. Благодаря профессиональному подходу они правильно и точно определяют диагноз, позволяя пациенту максимально быстро и комфортно избавиться от недугов.

Как выбрать отоларинголога в Киеве? Лучшим решением станет мониторинг клиник. В первую очередь стоит изучить отзывы о враче. Специалист должен обладать нужной квалификацией и навыками. Неплохой вариант – прислушаться к рекомендациям коллег или знакомых. Правильно выбранный лор сможет найти подход к взрослому пациенту или малышу. Однако это не исключает необходимости внимательно следить за организмом. Нужно обращать внимание на проблемы даже в том случае, когда они кажутся незначительными. Помните, что это все делается ради вашего здоровья.