Канальные и вытяжные вентиляторы: виды и характеристики

Вентиляторы предназначены для создания и поддержания благоприятного микроклимата в любом помещении. Они отличаются эксплуатационными характеристиками, целевым назначением, место установки, мощностью и др. В компании Vozdux можно недорого приобрести канальные вентиляторы от лучших производителей.

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Характеристики и особенности канальных вентиляторов

Канальный вентилятор устанавливается внутри воздуховодов, они компактные и производительные, а к главным особенностям относится следующее:

широкий модельный ряд;

простой монтаж;

нетребовательный уход;

эффективность и производительность;

универсальность применения;

бесшумность;

доступная стоимость.

Гарантией непрерывной и долговечной работы вентиляционного оборудования канального типа является постоянное охлаждение рабочего колеса и точность балансировки. При этом отсутствует вибрация и шум, а воздушные потоки бывают с разной мощностью.

Они бывают осевыми, радиальными и центробежными для воздуховодов с круглым или прямоугольным сечением. При выборе модели следует обращать внимание на такие основные характеристики, как размеры и дизайн корпуса, мощность, производительность, скорость воздушных потоков, уровень шума, расход электроэнергии и стоимость.

Преимущества и назначение вытяжных вентиляторов

Вытяжные вентиляторы предназначены для эффективного выведения отработанного воздуха, очищения воздушных масс, устранения влаги, пыли, неприятных запахов и прочих загрязнений.

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К главным их преимуществам относится высокая эффективность и производительность, надежность конструкции, продолжительный срок службы, функциональность, невысокий уровень шума и удобное управление (ручное или электронное).

Они бывают осевыми, радиальными (центробежными), канальными и крышными. Например, осевые устанавливаются в небольших помещениях (в кухне или санузле), подходят к вентиляционной шахте стандартных параметров.

Центробежные внешне напоминают улитку и предназначены для промышленных и офисных помещений. Канальные устанавливают внутри воздуховодов, а крышные на кровле зданий. Незаменимым элементом вентиляционной системы является фильтр.

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