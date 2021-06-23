Канальные и вытяжные вентиляторы: виды и характеристики

Вентиляторы предназначены для создания и поддержания благоприятного микроклимата в любом помещении. Они отличаются эксплуатационными характеристиками, целевым назначением, место установки, мощностью и др. В компании Vozdux можно недорого приобрести канальные вентиляторы от лучших производителей.
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Характеристики и особенности канальных вентиляторов
Канальный вентилятор устанавливается внутри воздуховодов, они компактные и производительные, а к главным особенностям относится следующее:
- широкий модельный ряд;
- простой монтаж;
- нетребовательный уход;
- эффективность и производительность;
- универсальность применения;
- бесшумность;
- доступная стоимость.
Гарантией непрерывной и долговечной работы вентиляционного оборудования канального типа является постоянное охлаждение рабочего колеса и точность балансировки. При этом отсутствует вибрация и шум, а воздушные потоки бывают с разной мощностью.
Они бывают осевыми, радиальными и центробежными для воздуховодов с круглым или прямоугольным сечением. При выборе модели следует обращать внимание на такие основные характеристики, как размеры и дизайн корпуса, мощность, производительность, скорость воздушных потоков, уровень шума, расход электроэнергии и стоимость.
Преимущества и назначение вытяжных вентиляторов
Вытяжные вентиляторы предназначены для эффективного выведения отработанного воздуха, очищения воздушных масс, устранения влаги, пыли, неприятных запахов и прочих загрязнений.
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К главным их преимуществам относится высокая эффективность и производительность, надежность конструкции, продолжительный срок службы, функциональность, невысокий уровень шума и удобное управление (ручное или электронное).
Они бывают осевыми, радиальными (центробежными), канальными и крышными. Например, осевые устанавливаются в небольших помещениях (в кухне или санузле), подходят к вентиляционной шахте стандартных параметров.
Центробежные внешне напоминают улитку и предназначены для промышленных и офисных помещений. Канальные устанавливают внутри воздуховодов, а крышные на кровле зданий. Незаменимым элементом вентиляционной системы является фильтр.
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