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Калифорния выделит 100 миллионов долларов для поддержки легальных производителей марихуаны

Калифорния выделит 100 миллионов долларов для поддержки легальных производителей марихуаны

Калифорния,США,страны,марихуана,новости

Предприятия, выращивающие марихуану, получат помощь в выполнении требований экологической экспертизы для государственных лицензий на сумму 100 миллионов долларов, этот план уже одобрила Легислатура штата Калифорния, где Демократическая партия имеет большинство в обеих палатах.

По мнению властей это значительно улучшит социальную и криминальную ситуацию в штате. Легальная конопля полностью вытеснит подпольных производителей и позволит контролировать оборот данного продукта доступными средствами.

23 июня, 2021 | Category: Новости, США
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