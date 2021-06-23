Калифорния выделит 100 миллионов долларов для поддержки легальных производителей марихуаны

Калифорния выделит 100 миллионов долларов для поддержки легальных производителей марихуаны

Предприятия, выращивающие марихуану, получат помощь в выполнении требований экологической экспертизы для государственных лицензий на сумму 100 миллионов долларов, этот план уже одобрила Легислатура штата Калифорния, где Демократическая партия имеет большинство в обеих палатах.

По мнению властей это значительно улучшит социальную и криминальную ситуацию в штате. Легальная конопля полностью вытеснит подпольных производителей и позволит контролировать оборот данного продукта доступными средствами.