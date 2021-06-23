Израиль выпустит цифровой шекель

Центральный банк Израиля планирует выпустить национальную цифровую валюту: представители банка единоразово произвели цифровой шекель в рамках внутреннего пилотного проекта.

Для этого была организована экспериментальная среда на базе технологии Ethereum. Была выбрана именно эта криптовалюта, так как она стала первой блокчейн-технологией, способной хранить полностью функциональные компьютерные программы, известные как смарт-контракты и позволяющие создавать новые криптовалюты.

Заместитель управляющего Центробанка Эндрю Абир заявил, что при создании национальной цифровой валюты необходимость в банках не исчезнет: они по-прежнему останутся важной частью платежной системы.

Абир отметил, что окончательное решение о выпуске цифрового шекеля еще не принято.

Кром этого, Центробанк Израиля протестировал возможности по выпуску сертификатов на право владения транспортным средством в формате невзаимозаменяемых токенов (NFT) и провел операцию по их передаче. Передача прошла мгновенно и без посредников.