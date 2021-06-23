iPhone будущего будут полностью производиться из вторичных материалов

Компания Apple прилагает массу усилий, чтобы стать фирмой, ассоциирующейся с заботой об окружающей среде. Представители Apple постоянно декларируют стремление снизить вредные выбросы в атмосферу, выступают за использование возобновляемых источников «зеленой» энергии и применение в производстве вторичного сырья из переработанных материалов.
В очередной раз о «зеленом будущем» Apple на конференции VivaTech 2021 рассказал Тим Кук, заявивший, что в перспективе компания планирует полностью перейти на использование переработанных материалов при производстве новых iPhone. При этом глава Apple отметил, что в производстве будет использоваться исключительно «зеленая», возобновляемая энергия.
Главной задачей компании Apple в будущем, по мнению Кука, станет расширение принятия людьми «углеродной нейтральности» во всем производственном цикле, что обеспечит нулевые выбросы углерода. Цель полного отказа от использования вновь добытых углеродных материалов компанией Apple будет достигнута уже к 2030 году.
На сегодня Apple уже активно работает над минимизацией ущерба для природы и использует до 40% переработанного алюминия при производстве компьютеров Mac и 98% переработанных редкоземельных материалов при выпуске iPhone 12 серии. Еще одним шагом Apple на пути к снижению выбросов углекислого газа в атмосферу стал отказ компании от поставок зарядных устройств в комплекте со смартфонами.
Источник: gizchina
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