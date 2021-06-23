iPhone будущего будут полностью производиться из вторичных материалов

Компания Apple прилагает массу усилий, чтобы стать фирмой, ассоциирующейся с заботой об окружающей среде. Представители Apple постоянно декларируют стремление снизить вредные выбросы в атмосферу, выступают за использование возобновляемых источников «зеленой» энергии и применение в производстве вторичного сырья из переработанных материалов.

В очередной раз о «зеленом будущем» Apple на конференции VivaTech 2021 рассказал Тим Кук, заявивший, что в перспективе компания планирует полностью перейти на использование переработанных материалов при производстве новых iPhone. При этом глава Apple отметил, что в производстве будет использоваться исключительно «зеленая», возобновляемая энергия.