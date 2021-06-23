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Харрисон Форд получил сложную травму на съемках «Индианы Джонса 5»

Харрисон Форд получил сложную травму на съемках «Индианы Джонса 5» .

Съёмки продолжатся, но график придётся менять.

О травме Форда первым сообщило издание Deadline, а позже информацию официально подтвердили представители Disney.

  • 78-летний актёр повредил плечо во время репетиции одной из экшен-сцен для фильма.
  • Что конкретно произошло и насколько тяжёлую травму получил исполнитель роли Индианы Джонса, не уточняется.
  • Приостанавливать съёмки на данный момент не собираются — они продолжатся, но график будут адаптировать под Форда. Судя по всему, в ближайшее время отснимут эпизоды, где ему не нужно появляться в кадре.
  • Если производство пойдёт по плану, то переносов быть не должно. На данный момент релиз «Индианы Джонса 5» запланирован на 29 июля 2022 года.

Съёмки пятой части приключений учёного-археолога стартовали в июне 2021-го. Помимо Харрисона Форда в картине сыграют Мадс Миккельсен («Ганнибал»), Бойд Холбрук («Нарко», «Логан») и Фиби Уоллер-Бридж («Дрянь»). Это первая картина серии, которую ставит не Стивен Спилберг: режиссёром выступает Джеймс Мэнголд, известный по фильмам «Логан» и «Форд против Феррари».

23 июня, 2021 | Tags: | Category: Новости, Шоу-бизнес
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