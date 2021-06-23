Гвинет Пэлтроу рассказала, в каких отношениях с экс-супругом Крисом Мартином

В своих многочисленных интервью Гвинет Пэлтроу признавалась, что довольно тяжело пережила разрыв с фронтменом группы Coldplay Крисом Мартином.

Однако, знаменитостям все же удалось найти компромиссы ради общих детей. Так, в эфире «Today Show» актриса рассказала, в каких сейчас отношениях с бывшим мужем.

По словам Пэлтроу, на самом деле она не хотела расставаться с отцом своих детей, но все сложилось не как думалось, но хорошо, что пара нашла в себе силы двигаться дальше и с уважением относится друг к другу.

Он мне как брат. Он моя семья, и я люблю его. Я очень благодарна ему за то, что он подарил мне двух прекрасных детей. Получилось очень хорошо. – подытожила Пэлтроу.