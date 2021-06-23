Глава ФРС: Отказ России и Китая от доллара никак не повлияет на американскую валюту

Возможное решение России и Китая отказаться от доллара не повлияет на положение американской валюты в мире. Такое мнение высказал во вторник председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции центрального банка страны, Джером Пауэлл.

На слушаниях в специальном подкомитете в Палате представителей Конгресса США по преодолению вызванного новым коронавирусом кризиса его спросили, обеспокоен ли он тем, что Москва и Пекин могут отказаться от доллара, представляет ли эта ситуация угрозу национальной безопасности. «Это не то, что находится в сфере нашей компетенции или в нашем поле зрения. Доллар является мировой резервной валютой. В действительности нет валюты, которая была бы близка к тому, чтобы конкурировать [с ним]. Это все благодаря нашим демократическим институтам, нашим достижениям в деле поддержания низкого уровня инфляции, нашим открытым рынкам капитала и нашим замечательным торговым отношениям с остальным миром», — считает глава финрегулятора.

«Я не вижу, чтобы что-то изменилось в ближайшее время [в этой ситуации]», — заключил Пауэлл.