Формирование команды, ребрендинг и борьба с пиратами: CEO Cosmolot рассказал, как площадка готовится к запуску

В Украине после 11 лет запрета в легальное поле возвращаются азартные игры. Первым оператором, получившим лицензию от государства – комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, стал Cosmolot

О том, как бренд готовится к запуску, в интервью The Page рассказал CEO компании Сергей Потапов.

По его словам, пока рынок формируется, Cosmolot активно работает над репутацией бренда и созданием сплоченной команды.

«Одно слово – «ребрендинг». После покупки торговой марки именно этот процесс стал для нас одним из самых важных. Перед нами стояла задача сохранить созвучное название, но отделить наш бренд от всего того, что называлось Космолотами ранее», – заявил CEO Cosmolot.

Кроме того, сейчас ведётся активная борьба с пиратами, незаконно использующими бренд Космолот. Сотрудники компании собирают базы пиратских сайтов и добиваются их закрытия и удаления из поисковых систем.

«Проблема в том, что список этих сайтов огромен. И если на борьбу с одним пиратским порталом уходит несколько недель, а иногда и месяцев, то на создание одного нового сайта пираты тратят от силы несколько часов», – пожаловался Потапов.

Сергей Потапов уверен, что проблема решится, когда легальный рынок азартных игр заработает в полную силу.

«Чем больше на рынке будет легальных площадок, тем меньше клиентов будет у пиратских сайтов», – уверен СЕО Cosmolot.

Напомним, 11 августа 2020 года президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр».