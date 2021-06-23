 

 
«  
  »

Евросоюз до конца недели «ударит» по Беларуси секторальными санкциями

Секторальные санкции Евросоюза вскоре будут наложены на Белоруссию, они уже согласованы на уровне послов. Об этом со ссылкой на источник в дипломатических кругах ЕС.

По его данным, комитет постпредов ЕС (COREPER) одобрил новый пакет экономических мер. В него включены ограничения против семи секторов. Ограничения коснутся финансовой сферы, сфер экспорта калия и продукции нефтеперерабатывающих заводов.

Совет ЕС по письменной процедуре к заседанию Евросовета 24–25 июня утвердит новые санкции, подчеркивается в сообщении.

23 июня, 2021 | Category: Мир, Новости
????????...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  