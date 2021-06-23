Евросоюз до конца недели «ударит» по Беларуси секторальными санкциями

Секторальные санкции Евросоюза вскоре будут наложены на Белоруссию, они уже согласованы на уровне послов. Об этом со ссылкой на источник в дипломатических кругах ЕС.

По его данным, комитет постпредов ЕС (COREPER) одобрил новый пакет экономических мер. В него включены ограничения против семи секторов. Ограничения коснутся финансовой сферы, сфер экспорта калия и продукции нефтеперерабатывающих заводов.

Совет ЕС по письменной процедуре к заседанию Евросовета 24–25 июня утвердит новые санкции, подчеркивается в сообщении.