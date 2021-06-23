Дженнифер Энистон потребовалась помощь психотерапевта

После выхода специального эпизода сериала «Друзья» на канале HBO Max внимание публики вновь вернулось к звездам легендарного ситкома. Дженнифер Энистон, сыгравшая в проекте Рэйчел Грин, рассказала о том, как она живет сейчас.

По словам 52-летней актрисы, за последние годы ее редко приглашали в кино, а личная жизнь все никак не ладилась. Это привело Энистон в состояние депрессии.

Однако, по советам друзей, она осмелилась обратиться за помощью к психотерапевту. Оказалось, что это было верным решением.

«Я многое поняла после терапии. Я живу в действительно тихом и мирном месте. У меня есть работа, которую я люблю, в моей жизни есть люди, которые для меня — все. А еще у меня есть прекрасные собаки.

Будучи публичным человеком, терапия часто необходимо. Ты просто устаешь от вопросов и слухов, связанных с любовниками, мужьями и скандалами. Теперь мне стало все равно», — рассказала Энистон People.

Источник фото: Legion-Media