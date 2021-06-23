Дети бедняков смогут учиться в киношколе Джорджа Клуни и Евы Лонгории

Она предназначена для учеников из непривилегированного класса.

Джордж Клуни и другие деятели Голливуда откроют детскую киношколу для детей из непривилегированных слоев общества. С осени следующего года она начнет работу в Лос-Анджелесе. Называться новое учреждение будет Roybal School of Film and Television.

В преподавательский состав зачислят голливудских актеров, экспертов киноиндустрии, также будут выступать приглашенные спикеры. Поступать туда будут с девятого класса, обучение рассчитано на четыре года.

Помогать Клуни будут актриса и политическая активистка Керри Вашингтон и Ева Лонгория, которая полюбилась россиянам после участия в проекте «Отчаянные домохозяйки».

«Наша цель — лучше отразить разнообразие нашей страны. Это означает создание школьных программ, которые учат молодых людей обращению с камерами, редактированию визуальных эффектах, работе со звуком. Дает все возможности карьерного роста, которые может предложить эта индустрия», — приводит слова Клуни Variety.

По замыслу создателей, новаторская программа поможет подготовить студентов из разных социальных слоев к хорошо оплачиваемой работе в кино- и телевизионной индустрии.