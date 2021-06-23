Бывший глава минфина Исраэль Кац напоследок увеличил финансирование ультраортодоксов



В первой половине этого года, незадолго до своей отставки, предыдущий глава минфина Исраэль Кац распорядился дополнительно перевести ультраортодоксальным организациям 112 млн шекелей.

Отмечается, что эти средства были переведены харедим в дополнение к финансированию из госбюджета.

Об этом сообщает журналист издания TheMarker Хагай Амит.

По информации журналиста, дополнительные финансовые средства были переведены в соответствии с правилом, введенным главой бухгалтерии минфина, позволяющему ускорить предоставление помощи любым организациям, получающим государственную поддержку.

В связи с этим ультраортодоксальные организации получили большую финансовую поддержку, обычно составлявшую одну двенадцатую от госбюджета.



Данное финансирование крайне важно для ешив и колелей, поскольку 25-30% финансирования они получали сверх бюджетного финансирования в соответствии с коалиционными соглашениями, которые в данный момент уже не действуют.

Журналист Хагай Амит подчеркивает, что решение главного бухгалтера минфина стало результатом давления со стороны политиков харедим.

В частности, в апреле этого года была проведена встреча, в которой приняли участие глава партии Религиозный сионизм Бецалель Смотрич, руководитель ультраортодоксальной партии Яадут а-Тора Моше Гафни и тогдашний глава минфина Исраэль Кац.

Они обсудили пути, которыми можно предотвратить причинение финансового ущерба религиозным образовательным заведениям.

https://cursorinfo.co.il/israel-news/smi-byvshij-glava-minfina-naposledok-uvelichil-finansirovanie-ultraortodoksov/