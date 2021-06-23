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Британія спростувала заяви РФ щодо обстрілу есмінця у Чорному морі

Міністерство оборони Великої Британії спростовує інформацію щодо обстрілу есмінця HMS Defender біля берегів Криму збройними силами Російської Федерації.

Так, у Міноборони Британії заявили, що військові здійснювали мирний прохід через територіальні води України відповідно до міжнародного права і попереджувальний вогонь по ньому не відкривався.

“Попереджувальних пострілів по HMS Defender не проводилося. Корабель ВМС Великої Британії здійснює мирний прохід через територіальні води України відповідно до міжнародного права”, – йдеться у заяві Міністерства оборони Великої Британії у Twitter.

“Ми вважаємо, що росіяни проводили навчання з артилерійськими стрільбами в Чорному морі і заздалегідь попередили морську спільноту про свою діяльність. Жодного пострілу у бік HMS Defender не було, і ми не визнаємо твердження про те, що на його шляху скидалися бомби”, – додали у британському міністерстві.

Нагадаємо, що в мережі з’явилась інформація, російські військові відкрили попереджувальний вогонь британському есмінцю  біля окупованого Криму. Зазначається, що вогонь відкрив сторожовий корабель, а пізніше літак Су-24м виконав попереджувальне бомбометання, скинувши чотири осколково-фугасні бомби ОФАБ-250 за курсом руху есмінця.

23 июня, 2021 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина
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