Британія спростувала заяви РФ щодо обстрілу есмінця у Чорному морі

Міністерство оборони Великої Британії спростовує інформацію щодо обстрілу есмінця HMS Defender біля берегів Криму збройними силами Російської Федерації.

Так, у Міноборони Британії заявили, що військові здійснювали мирний прохід через територіальні води України відповідно до міжнародного права і попереджувальний вогонь по ньому не відкривався.

“Попереджувальних пострілів по HMS Defender не проводилося. Корабель ВМС Великої Британії здійснює мирний прохід через територіальні води України відповідно до міжнародного права”, – йдеться у заяві Міністерства оборони Великої Британії у Twitter.

“Ми вважаємо, що росіяни проводили навчання з артилерійськими стрільбами в Чорному морі і заздалегідь попередили морську спільноту про свою діяльність. Жодного пострілу у бік HMS Defender не було, і ми не визнаємо твердження про те, що на його шляху скидалися бомби”, – додали у британському міністерстві.

Нагадаємо, що в мережі з’явилась інформація, російські військові відкрили попереджувальний вогонь британському есмінцю біля окупованого Криму. Зазначається, що вогонь відкрив сторожовий корабель, а пізніше літак Су-24м виконав попереджувальне бомбометання, скинувши чотири осколково-фугасні бомби ОФАБ-250 за курсом руху есмінця.