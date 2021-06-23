Формирование команды, ребрендинг и борьба с пиратами: CEO Cosmolot рассказал, как площадка готовится к запуску Новая встреча с неугомонным ребенком — опять в кино » Адреналиновый экшен с Лиамом Нисоном вышел в прокат В кинотеатрах страны с 1 июля стартует показ экшн-триллера «Ледяной дрифт«.

«Ледовый дрифт» — это третий полнометражный фильм знаменитого сценариста Джонатана Хенсли, который решил самостоятельно заняться постановкой нового блокбастера, несмотря на интерес других режиссеров.

Главные роли в фильме «Ледовый дрифт» исполнили номинанты на премию «Оскар» Лиам Нисон ( «Список Шиндлера», «Команда А», «Заложница», «Бэтмен: Начало», «Реальная любовь») и Лоуренс Фишберн ( «Матрица» «Джон Век», «Таинственная река», «Человек-муравей и Оса», «Пассажиры»), а также Голт МакКэллани.

Действие экшена «Ледовый дрифт» развивается в необычной для экшн-триллера локации. История начинается со взрыва на удаленной от цивилизации алмазной шахте на севере Канады. Несколько десятков шахтеров оказываются в подземной ловушке. Запас кислорода ограничен, и когда он закончится, несчастных ждет неминуемая смерть. Спасти шахтеров может только тяжелое оборудование, которое необходимо доставить в шахту на нескольких грузовиках по ледяной дороге. Проехать по замерзшей поверхности океана возможно только на определенной скорости, потому что остановка или ускорение означают верную смерть. Но именно такая задача стоит перед колонной грузовиков во главе с опытным водителем Майком (Лиам Нисон). Только они могут спасти людей с алмазной шахты. Однако ни лед под колесами, ни массивная снежная буря не сравнятся с угрозой, которая ждет их впереди.