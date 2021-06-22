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Звезды «Игры престолов» и «Американской истории ужасов» сыграют в пиратском шоу Вайтити

Предварительное название шоу — «Наш флаг означает смерть».

Звезды «Игры престолов» и «Американской истории ужасов» сыграют в пиратском шоу Вайтити

В новом комедийном сериале про пиратов «Наш флаг означает смерть», который собирается снимать режиссер «Тора: Рагнарек» Тайка Вайтити, добавили в каст несколько новых актеров.

Так, Кристиан Нэрн, известный как Ходор из «Игры престолов», сыграет одного из ключевых персонажей Маленького Джона. Зрителям Нэрн запомнился в роли умственно отсталого, но доброго и верного дуболома из дома Старков. Возможно, проект Вайтити позволит ему раскрыть все грани своего таланта.

Также безбашенных пиратов сыграют Кон О’Нил из «Чернобыля» и Вики Ортис из «Американской истории ужасов: 1984». Сам Тайка будет Черной бородой.

Подробности о сюжете, съемках и премьере пока не подъехали, но известно, что сериал будет основан на реальных событиях. В основу сценария легла история аристократа Стида Боннета, который променял шик и лоск на будни морского разбойника. О нем даже написал Даниэль Дефо в книге «Всемирная история пиратства».

Источник фото: Legion-Media

22 июня, 2021 | Category: Видео, Новости, Шоу-бизнес
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