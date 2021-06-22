Женщина получила миллиард долларов и не смогла от него избавиться

Жительница американского шатта Флорида получила миллиард долларов (73,2 миллиарда рублей) на банковский счет и не смогла избавиться от денег. Об этом сообщает WFLA-TV.

Джулия Йонковски (Julia Yonkowski) из города Ларго обнаружила огромную сумму, когда проверяла баланс карты в банкомате. Женщина думала, что на ее счету лежит 20 долларов , однако машина сначала отказалась выдать деньги, а после запроса баланса сообщила, что Йонковски является обладательницей гигантского состояния.

«Боже мой, я была в ужасе! Знаю, что многие подумали бы, что это невероятная удача, но я испугалась», — сказала женщина в интервью. Свалившиеся на Йонковски деньги поставили ее на 615-е место в рейтинге самых богатых людей в США.

Неожиданно разбогатев, американка тут же попыталась связаться с банком, чтобы вернуть неизвестно откуда взявшийся капитал. Однако сотрудники финансового учреждения на связь так и не вышли, а на звонки Йонковски постоянно отвечала автоматическая система обслуживания клиентов.

«Я читала много историй о людях, который пользовались подобными ситуациями, а потом им приходилось все возвращать. Но я не собираюсь ничего тратить, ведь это не мои деньги», — сказала Йонковски.

На данный момент банк никак не отреагировал на инцидент, и женщина все еще остается в списке самых богатых людей Америки.