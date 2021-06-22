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В Грузии отменят введенный из-за коронавируса комендантский час

Власти Грузии отменят комендантский час, действовавший в стране из-за распространения коронавируса.

Запрет находиться на улице в ночное время действовал в стране с ноября. Его отменят с 1 июля. Кроме того, граждане были обязаны носить маски даже на улице, теперь средства защиты будут необходимы только в помещении.

В данный момент число зафиксированных больных COVID-19 в Грузии составляет 359 тысяч человек, суточный прирост составил 260 пациентов. Ранее «Sputnik Грузия» писал, что в стране распространен преимущественно британский штамм, однако медики с конца мая уже фиксируют случаи заболевания индийским дельта-штаммом.

Руководитель Национальной технической группы консультантов по иммунизации, медицинский директор детской центральной больницы имени Иашвили Иване Чхаидзе считает, что индийский вариант коронавируса станет доминирующим в Грузии, но темпы его распространения будут гораздо ниже, чем в других странах.

С середины марта в Грузии идет вакцинация против СОVID-2019. В стране используют вакцины AstraZeneca и Pfizer.

22 июня, 2021 | Category: Мир, Новости
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