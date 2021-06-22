Ученые назвали чихание отдельным симптомом коронавируса, который проявляется только у вакцинированных

По данным крупнейшего в мире исследования коронавируса и приложения для отслеживания его симптомов ZOE COVID Symptom Study, у вакцинированных заболевание поначалу проявляется в виде частого чихания. При этом у тех, кто не прививался, оно считается признаком не COVID-19, а скорее аллергии или простуды.

«Хотя многие люди, заболевшие COVID-19, могут чихать, это не стопроцентный симптом. Это достаточно частое явление, особенно в теплое время года», — рассказали исследователи.

Согласно информации ученых, вакцинированные, которые все же заразились коронавирусом, даже в легкой форме, называют в качестве одного из признаков заболевания именно чихание. В то же время этот симптом не входит в двадцатку самых распространенных, в число которых входят высокая температура, потеря вкуса и обоняния, , головная боль, насморк, постоянный кашель, сбивчивое дыхание, диарея и утомляемость.

«Если вы сделали прививку и начали много чихать без причин, нужно оставаться дома и сдать тест на COVID-19, особенно если вы живете или работаете с людьми, которые подвержены высокому риску заражения», — заключили исследователи.