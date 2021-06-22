У Зеленського скасували реформи попередників і повертають масштабну корупцію – “Європейський інститут”

Команда Володимира Зеленського продовжує відновлення схем топкорупції за бюджетні кошти, скасовуючи антикорупційні реформи часів п’ятого президента Петра Порошенка.

Про це заявляють експерти з “Європейського інституту”.

Так, з минулого року влада розпочала потужну атаку на один з найбільших антикорупційних здобутків періоду Петра Порошенка – впровадження в закупівлі за кошти Державного та місцевих бюджетів системи Prozorro.

18 лютого 2016 року було оприлюднено Закон “Про публічні закупівлі”, яким запроваджено систему електронних закупівель за бюджетні кошти. Це привело як до безпрецедентної прозорості закупівель (у порівнянні з “паперовими”), так і до різкого стрибка конкуренції серед виконавців.

Вже у перші пів року дії цього закону у закупівлях взяли участь близько 56 тис. підприємств та підприємців, які подали понад 248 тис. пропозицій.

Міжнародні експерти вважали впровадження електронних закупівель однією з найпотужніших антикорупційних реформ Порошенка, передбачених Угодою про асоціацію з ЄС.

Завдяки електронним торгам на Prozorro лише у 2020 році державі вдалося заощадити 43,5 млрд грн, а за чотири роки існування Prozorro система заощадила 150 млрд грн бюджетних коштів.

Але у травні 2020 року тодішній міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко заявив, що система державних закупівель “Prozorro є “дивною” нібито через проблеми локалізації.

Через рік команда Зеленського почала відкриту війну за відновлення топкорупції в закупівлях.

Минуло 15 днів з дня, коли на підпис до президента Зеленського був відправлений прийнятий 3 червня 2021 року Закон про внесення змін до Закону України “Про публічні закупівлі” та інших законів щодо вдосконалення системи оскарження публічних закупівель (№5309) з поправкою №35 депутата від “Слуги народу” Пушкаренка, яким виведено з Prozorro роботи з будівництва Великої кільцевої автомобільної дороги навколо м. Києва на суму 100 млрд грн.

Досі Зеленський не зробив жодної публічної заяви щодо того, що він не підпише цього відверто корупційного закону.

“Свято корупціонерів продовжується. 11 червня 2021 року було оприлюднено Розпорядження КМУ від 31 травня 2021 року, яким передбачено дуже “дивні заходи” “з нагоди Дня незалежності України та Дня Державного Прапора України”. А саме – розроблення та реалізація загальнодержавних проєктів – модернізація та будівництво шести аеропортів (м. Вінниця, м. Дніпро, м. Одеса, м. Рівне, м. Херсон, Закарпатський регіон) – протягом 17-24 серпня 2021 року”, – зазначають експерти.

Як свідчать розслідувачі-антикорупціонери, таким нехитрим способом планується “розпил” 5,423 млрд грн “на кілька непотрібних аеропортів, в яких ніколи не буде достатнього пасажирського трафіку для окупності польотів”. Здавалося б, що має довгострокове будівництво до Дня Незалежності? А все дуже просто, корупціонери з команди Зеленського надіялися, що під патріотичною обгорткою можна просунути будь-яку корупцію.

“Зеленський має невідкладно:

– накласти вето на Закон про внесення змін до Закону України “Про публічні закупівлі” та інших законів щодо вдосконалення системи оскарження публічних закупівель (№5309) як такий, що містить катастрофічні корупційні ризики;

– вжити заходів до зупинення дії п. 3 Плану заходів з підготовки та відзначення 30-ї річниці незалежності України, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 31 травня 2021 р. № 583-р”, – зазначають у “Європейському інституті”.