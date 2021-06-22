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Только треть японцев поддерживают проведение Олимпиады

Около трети японцев поддерживают проведение Олимпийских игр, свидетельствуют результаты нового опроса.

Это больше 14 процентов, зафиксированных в мае, но большинство по-прежнему предпочло бы отмену или перенос соревнований из-за пандемии.

Опрос сообразуется с результатами других исследований, из которых следует, что оппозиция проведению Олимпиады в Токио немного смягчилась за месяц до открытия Игр 23 июля.

По данным опроса, проведенного газетой «Асахи Симбун», поддержка Олимпиады, отложенной из-за коронавируса, выросла до 34 процентов.

Однако 32 процента по-прежнему выступают за отмену Игр, а 30 – за новый перенос. Месяц назад эти показатели составляли 43 и 40 процентов, соответственно.

Организаторы исключили новый перенос соревнований, и первые олимпийцы уже прибыли в Японию.

22 июня, 2021 | Tags: | Category: Мир, Новости
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