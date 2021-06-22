Террористическое движение Талибан вышло к границе с Таджикистаном

В открытых источниках было опубликовано видео на котором было запечатлено нахождение боевиков террористического движения Талибан на объектах инфраструктуры афганской армии на границе с Таджикистаном.

В настоящее время Талибан продолжает вытеснять регулярные войска Афганистана по всей территории страны.

Только с начала недели были захвачены районы: Мохаммед Афга и Харвар провинции Логар; Шажой провинции Забул; Доши провинции Баглан; Имам Сахиб и Дашт-и-Арчи провинции Кундуз; Джагто провинции Вардак; Хваджа Бахауддин и Даркад провинции Тахар; Лолаш провинции Фарьяб; Мангджик, Канках и Файзабад провинции Джизан.

На сегодняшний день регулярные войска Афганистана контролируют менее трети территории страны.