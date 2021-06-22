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Террористическое движение Талибан вышло к границе с Таджикистаном

В открытых источниках было опубликовано видео на котором было запечатлено нахождение боевиков террористического движения Талибан на объектах инфраструктуры афганской армии на границе с Таджикистаном.
В настоящее время Талибан продолжает вытеснять регулярные войска Афганистана по всей территории страны.
Только с начала недели были захвачены районы: Мохаммед Афга и Харвар провинции Логар; Шажой провинции Забул; Доши провинции Баглан; Имам Сахиб и Дашт-и-Арчи провинции Кундуз; Джагто провинции Вардак; Хваджа Бахауддин и Даркад провинции Тахар; Лолаш провинции Фарьяб; Мангджик, Канках и Файзабад провинции Джизан.
На сегодняшний день регулярные войска Афганистана контролируют менее трети территории страны.
22 июня, 2021 | Category: Мир, Новости
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