США начали устанавливать системы ПРО в Польше

США начали устанавливать системы противоракетной обороны (ПРО) Aegis Ashore на базе в Польше. Речь идет о базе на севере Польши, в поселке Редзиково. В марте там уже завершили и протестировали работу радара SPY-1D(V) и системы управления огнем (FCS). При этом строительство базы пока не завершено: его хотят закончить к 2022 году, проект готов примерно на 95 процентов.

Отмечается, что американская база ПРО в Польше нужна, чтобы обнаруживать, отслеживать и перехватывать баллистические ракеты. В Вашингтоне считают, что с помощью систем можно будет обеспечить безопасность Западной Европы.