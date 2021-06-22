Селена Гомес украсила обложки Vogue

Ей очень идет новый имидж, хотя и привыкнуть к нему фанам не так просто.

Весной Селена ошарашила кардинальным изменением ампуа — горячая брюнетка пошла по пути Билли Айлиш и выбрала блонд. Так, на этот раз американская певица порадовала фанов не менее — украсила июльские выпуски австралийского и сингапурского Vogue.

Для первого глянца исполнительница выбрала золотую рубашку с желтыми вставками, а для второго — металлическое платье. Словом, в творчестве Гомес начинается новая «эра». К тому же она призналась — после длительной паузы готова вернуться на экраны.