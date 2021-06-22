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Россия обогнала СССР по количеству граждан, лишённых права избираться

Общее количество граждан, которым государство запрещает баллотироваться на выборах, составляет не менее 9 млн человек, то есть около 8% от общего числа избирателей, подсчитали авторы подготовленного движением «Голос» доклада «Новые лишенцы: за что граждан России массово поражают в праве быть избранными на выборах в 2021 году».

Под ударом могут оказаться еще несколько сот тысяч политически активных граждан — из-за новых «антиэкстремистских» поправок и признание экстремистскими организациями структур сторонников Алексея Навального. Это выяснили эксперты движения «Голос», они подготовили доклад «„Новые лишенцы“: за что граждан России массово поражают в праве быть избранными на выборах в 2021 году».

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22 июня, 2021 | Category: Новости, Россия
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