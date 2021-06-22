Риз Уизерспун начала работу над экранизацией книги «Там, где раки поют»

Продюсерская компания актрисы Риз Уизерспун экранизирует знаменитый роман американской писательницы Делии Оуэнс.

На своей странице в инстраграм Риз поделались фотографиями со съемок фильма «Там, где раки поют» и дополнила их очень трогательным постом: «Какой невероятный день, когда вы впервые увидели съемочную площадку «Там, где раки поют». Эта история занимает особое место в моем сердце, и увидеть, как все это оживает — это настоящая MOVIE MAGIC (магия кино)! Благодаря потрясающему расположению, детальному дизайну декораций и потрясающим актерам и съемочной группе, я думаю, что сказала «ВАУ» 579 раз. Все это, действительно, вызвало у меня слезы. Я не могу дождаться, чтобы поделиться более подробной информацией об этом проекте со всеми вами. Когда уже июнь 2022 года?» — написала Уизерспун.

Для тех, кто не знаком с произведением Делии Оуэнс — книга рассказывает о юной девушке Кии Кларк, живущей в уединении неподалеку от маленького городка в Северной Каролине. Однажды эту добрую и умную девушку обвиняют в убийстве.

Режиссером фильма объявлена Оливия Ньюман. На съемках присутствует сама писательница Оуэнс, которая в своем инстаграмм нежно высказалась в отношении Уизерспун: «Спасибо, Риз, за все, что ты сделала для «Там, где раки поют»».

Премьера запланирована на 24 июня 2022 года.