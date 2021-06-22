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Риз Уизерспун начала работу над экранизацией книги «Там, где раки поют»

Риз Уизерспун начала работу над экранизацией книги "Там, где раки поют"

Продюсерская компания актрисы Риз Уизерспун экранизирует знаменитый роман американской писательницы Делии Оуэнс.

На своей странице в инстраграм Риз поделались фотографиями со съемок фильма «Там, где раки поют» и дополнила их очень трогательным постом: «Какой невероятный день, когда вы впервые увидели съемочную площадку «Там, где раки поют». Эта история занимает особое место в моем сердце, и увидеть, как все это оживает — это настоящая MOVIE MAGIC (магия кино)! Благодаря потрясающему расположению, детальному дизайну декораций и потрясающим актерам и съемочной группе, я думаю, что сказала «ВАУ» 579 раз. Все это, действительно, вызвало у меня слезы. Я не могу дождаться, чтобы поделиться более подробной информацией об этом проекте со всеми вами. Когда уже июнь 2022 года?» — написала Уизерспун.
Для тех, кто не знаком с произведением Делии Оуэнс — книга рассказывает о юной девушке Кии Кларк, живущей в уединении неподалеку от маленького городка в Северной Каролине. Однажды эту добрую и умную девушку обвиняют в убийстве.

Режиссером фильма объявлена Оливия Ньюман. На съемках присутствует сама писательница Оуэнс, которая в своем инстаграмм нежно высказалась в отношении Уизерспун: «Спасибо, Риз, за все, что ты сделала для «Там, где раки поют»».

Премьера запланирована на 24 июня 2022 года.

22 июня, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес
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